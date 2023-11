Black Friday: las marcas apuntan a regalos de las Fiestas y anticipación de consumos en el último evento de ofertas del año

El Black Friday 2023 tendrá lugar este viernes 24 de noviembre con promociones de hasta el 60% en las marcas adheridas. En este último gran evento de ofertas del año -que en la Argentina se realiza desde hace 10 años con rebajas sobre todo en el canal digital-, los descuentos apuntarán a usuarios que quieren anticipar consumos, ya sea en regalos para las Fiestas o compras diarias.

Las campañas buscan captar a los compradores ante los ajustes de precios que muchos comercios aplicaron desde el balotaje, tras la victoria electoral de Javier Milei y la incertidumbre de cara a la transición de gobierno, con listas actualizadas en hasta un 45% respecto de los importes del fin de semana.

La estrategia es comprar ahora productos o servicios que se usarán más adelante -desde artículos para el hogar, hasta bienes durables como electrodomésticos y electrónica, y experiencias como tratamientos y viajes-, anticipándose así a las remarcaciones que se espera que haya en las próximas semanas. En ese sentido, el presidente electo advirtió que habrá "inflación alta" en sus primeros meses de gestión y que hoy "hay precios reprimidos".

A diferencia del Cyber Monday, el Black Friday no está organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), sino que cada marca participa de manera independiente. En algunos casos, la versión local del evento comercial más grande de los Estados Unidos ya se adelantó y varias empresas lanzaron sus propias iniciativas a comienzos de esta semana. Algunas prevén extender hasta el lunes 27 las rebajas y otras, hasta el viernes 1° inclusive.

La idea es replicar el esquema de la última edición del Cyber Monday, cuando empezaron los descuentos días antes de las tres jornadas en las que formalmente duró la maratón de rebajas y se extendieron hasta el fin de semana, en el marco de la Cyber Week.

Jugueterías, marcas de indumentaria y comercios de artículos de decoración, bazar y regalaría ya arrancaron con el sale en la previa de uno de los momentos más importantes del año de su calendario comercial. Esperan superar las ventas navideñas del año pasado, que bajaron cerca de un 2% respecto de la misma fecha de 2021, medidas a precios constantes, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Tratamientos estéticos, experiencias de entretenimiento y gastronomía, junto con planes de entrenamiento y compras diarias en supermercados y carga de combustible, también tendrán sus promociones tanto en locales físicos como en las plataformas online de marcas de estética personal, gimnasios y empresas especializadas en la venta de vouchers como Bigbox, que ofrecerá un 25% off hasta el domingo.

Otro de los rubros más destacados es turismo. En agencias de viajes y plataformas como Almundo y Despegar, que lanzaron una preventa a comienzos de semana, se consiguen beneficios para viajar por la Argentina y especialmente al exterior, en un contexto de incertidumbre cambiaria en el que muchos turistas buscan congelar el precio de sus próximas vacaciones en el extranjero frente a la posible suba del dólar en los próximos días, tras el cambio de gobierno.

Se consiguen ahorros de entre $ 60.000 y $ 135.000 en vuelos a Barcelona, Cancún, Roma y Nueva York, al igual que hasta $ 100.000 off en paquetes a Brasil, a sitios como Maceió. En viajes por la Argentina, hay rebajas de hasta $ 50.000 en paquetes, $ 40.000 en hoteles y $ 30.000 en tickets aéreos.

En el segmento de viajes internacionales, las grandes cadenas de hoteles all inclusive como Bahía Príncipe, Hard Rock, Club Med, Meliá y Riu -con complejos en paradisíacas playas de Brasil y el Caribe- ofrecen descuentos de hasta un 45% y traslados gratis en el destino para estadías de adultos y niños entre noviembre y junio.

Teniendo en cuenta que el Black Friday nació en los Estados Unidos, las plataformas que traen al país productos desde el exterior también tendrán un rol protagónico en el evento. En ese sentido, aplicaciones como Grabr, que les permite a los usuarios hacer compras en otros países y recibirlas de la mano de viajeros que visiten esos destinos, ofrecen acceso a descuentos anticipados de Amazon, Best Buy, Walmart y más.

Algunos de los productos más populares en la Argentina con descuentos son la computadora Apple MacBook Air 13.6 (cuesta u$s 150 menos, bajó de u$s 1099 a u$s 949), el celular Google Pixel 7 Pro 5G Android Phone (sale u$s 849, bajó un 23%) y la PlayStation 5 (se vende a u$s 60 menos, pasó de u$s 559,99 a u$s 499).

