Una verdadera catástrofe conmovió al sistema ferroviario de Indonesia. Al menos 14 personas murieron y más de 80 resultaron heridas tras un violento choque entre dos formaciones en las afueras de Yakarta. La tragedia tiene un componente desgarrador: todas las víctimas fatales eran mujeres que viajaban en un vagón exclusivo.

El accidente se produjo en la ciudad de Bekasi durante la noche del lunes. Según los informes oficiales de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (BASARNAS), un tren de cercanías se encontraba detenido en la estación cuando fue embestido por la parte trasera por una formación de larga distancia.

Un vagón exclusivo para mujeres

El impacto destruyó casi por completo el último coche del tren detenido. En el sistema ferroviario indonesio, es habitual que existan vagones reservados únicamente para mujeres con el fin de evitar situaciones de acoso. Fue precisamente este coche el que recibió la peor parte del choque, lo que explica por qué la totalidad de los fallecimientos corresponden al género femenino.

"A las 8:45 horas se confirmaron 14 fallecidos y 84 heridos", informó el director ejecutivo de la empresa estatal de ferrocarriles PT KAI. Los rescatistas trabajaron durante toda la madrugada utilizando herramientas de corte para liberar a las pasajeras que habían quedado atrapadas entre los hierros retorcidos.

Una cadena de incidentes

La investigación preliminar arrojó un dato llamativo: antes del impacto mayor, el tren de cercanías se había detenido porque previamente había colisionado contra un taxi que obstruía las vías. Mientras la formación estaba frenada por ese incidente menor, fue alcanzada por el tren de larga distancia que no pudo evitar el choque.

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, visitó a los sobrevivientes en el hospital y anunció medidas de infraestructura urgentes, como la construcción de pasos elevados, para evitar la congestión de tráfico que suele afectar las zonas de vías en una ciudad que ya supera los 42 millones de habitantes.

Las tareas de evacuación finalizaron recién en la mañana de este martes, dejando un saldo de luto en una de las redes de transporte más utilizadas del mundo.