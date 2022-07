Tener una sexualidad plena, satisfactoria y segura es fundamental para la calidad de vida de las personas. Pero para las mujeres, históricamente, la atención de salud se centró en lo biológico y hasta patológico: tratar enfermedades, controles clásicos y atención al embarazo. Hoy San Juan dio un salto y decidió apostar por devolver el placer a los primeros órdenes de prioridades, tras crear un consultorio especializado en salud sexual femenina con un enfoque en el disfrute.

En el lugar trabajan subsanando dudas, aconsejando y trabajando aquellos tabúes que puedan tener las pacientes. DIARIO HUARPE habló con la responsable de esta área, Paula Rosas, quien explicó que una de las consultas más frecuentes en su consultorio es la falta de "ganas".

Este espacio nuevo y revolucionario existe en el Hospital Marcial Quiroga, institución pionera en tener un Consultorio de Salud Sexual Femenina en el área pública. Allí la ginecóloga y obstetra Paula Rosas dedica sus mañanas a atender a sanjuaninas que se animan a preguntar, a cuestionarse sobre sus ideas sobre las relaciones sexuales y el placer que obtienen de las mismas.

Paula Rosas es ginecóloga y obstetra. Foto: Diario Huarpe.

“Las consultas que tenemos son de mujeres de más de 20 años y la mayoría tiene que ver con la falta de deseo y con el dolor al tener relaciones sexuales. Los motivos por los cuales las mujeres pasan estas situaciones son multicausales, pero el desconocimiento de la propia anatomía es una de las razones”, explicó al respecto.

Las causas del dolor en las mujeres pueden originarse por el vaginismo (un espasmo involuntario de los músculos de la vagina), algunas infecciones y, en las mujeres de mayor edad, por la menopausia. El desconocimiento de lo anatómico y el postergamiento de la salud sexual muchas veces lleva a que no se consulte los por qué de ese padecimiento.

"Tener relaciones sexuales no tiene por qué doler", manifestó Rosas.

En relación con la inapetencia, la médica manifestó que las mujeres muchas veces buscan seguir un “guion” en las relaciones sexuales que está puramente destinado al placer de los otros, por lo que no gozan al tener sexo. “Por su anatomía, las mujeres necesitan más tiempo y tener otros placeres que no están en ese 'guion'. Eso no lo saben y por eso muchas no gozan", explicó la ginecóloga y obstetra.

Sin embargo, Rosas reprobó la cuestión de simplificar la sexualidad a un hecho meramente biológico, ya que también juegan otros factores como lo emocional o el momento por el cual pasa la pareja.

"La mujer al tener relaciones es mucho más emocional y sentimental. Entonces, si está mal con su pareja, si no le dan cariño, si no la tratan bien. Muchas veces la inapetencia viene por ese lado", indicó.

La ginecóloga y obstetra expresó que las mujeres no toman en cuenta su salud sexual por diferentes motivos. Pero, principalmente, no darle la importancia que estos temas necesitan. "Venir al consultorio implica tiempo y dinero. El tema de la inapetencia, por ejemplo, no constituye una cuestión que creen que tienen que tratar. Entonces, siempre se posterga", alertó.

Rosas anima a las mujeres a tener en cuenta estas situaciones y a prestarse atención. Esto es porque la salud sexual permite que las personas puedan relacionarse de manera segura y satisfactoria, elegir con libertad con quiénes hacerlo y con qué frecuencia. La sexualidad juega un papel fundamental en el bienestar de una persona.