Un hombre identificado como Jorge Mercado fue detenido en la localidad de 25 de Mayo, luego de que su expareja lo denunciara por haberla rociado con nafta y amenazado con prenderla fuego. El hecho ocurrió este miércoles 20 de agosto de 2025 y se enmarca dentro de una situación de violencia de género que, según la víctima, viene desde hace tiempo.

La mujer había denunciado a Mercado en junio de este año por un episodio de lesiones. La causa estaba radicada en la UFI Cavig, y estaba prevista una audiencia judicial para el martes 19 de agosto. Sin embargo, el acusado no se presentó argumentando que no había sido informado correctamente del horario de la audiencia.

Un día después de no haber asistido a la citación judicial, se produjo el nuevo hecho. Según consta en la denuncia, Mercado roció con nafta a su expareja y la amenazó en reiteradas ocasiones con prenderla fuego. La mujer logró salir ilesa y posteriormente relató que había sido víctima de múltiples episodios de agresiones físicas y psicológicas por parte del acusado, más allá del denunciado formalmente en junio.

La investigación quedó a cargo del fiscal Mario Panetta y de la fiscal coordinadora Claudia Ruiz Carignano, ambos pertenecientes a la UFI Cavig. Jorge Mercado quedó detenido de manera preventiva y será investigado por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido en contexto de violencia de género, en grado de tentativa. Además, se sumará el expediente por el hecho de lesiones denunciado anteriormente.

Las autoridades judiciales buscan determinar si existen más hechos vinculados al contexto de violencia señalado por la víctima. La mujer se encuentra bajo resguardo y recibe asistencia.

