Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones de Godoy Cruz vs. Atlético Mineiro

Una atmósfera de expectación se respira en Mendoza mientras Godoy Cruz se prepara para un crucial enfrentamiento. Este jueves, 21 de agosto, el equipo local, conocido como el Tomba, buscará revertir un marcador adverso en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El rival es el poderoso Atlético Mineiro de Brasil, que llega al Estadio Feliciano Gambarte con la ventaja de 2-1 obtenida en el encuentro de ida.

El equipo mendocino, liderado por el técnico Walter Ribonetto, tiene el desafío de superar al Galo en su propio campo. A pesar de haber dominado su grupo en la fase anterior con un registro impresionante de 10 goles a favor, el rendimiento reciente del Tomba ha sido irregular. La derrota en el partido de ida y una reciente caída 4-2 ante River Plate en el torneo local marcan un momento de gran presión para el conjunto argentino, que necesita una actuación memorable para continuar en la competición.

El encuentro está programado para las 19:00 horas. Para los aficionados que no puedan asistir al estadio, la transmisión en vivo estará disponible a través de las señales de ESPN y la plataforma de streaming Disney+ Premium. La cita es de gran importancia para ambos clubes, y la atención de la región estará puesta en este duelo que definirá uno de los cupos a los cuartos de final del torneo continental.

Godoy Cruz y la ilusión intacta

Para este trascendental partido, Godoy Cruz saldría al campo con una alineación que busca la solidez defensiva y el poder ofensivo necesario para remontar el resultado. El posible once incluiría a Franco Petroli en el arco, una línea defensiva con Lucas Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen y Juan Andrés Meli. En el mediocampo estarían Vicente Poggi, Guillermo Fernández y Nicolás Fernández, mientras que la ofensiva estaría a cargo de Facundo Altamira, Agustín Auzmendi y Santino Andino.

Por su parte, el equipo brasileño, dirigido por Cuca, no se guardará nada y presentará a sus principales figuras para sellar su pase a la siguiente ronda. El probable equipo del Atlético Mineiro estaría conformado por Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso y Guilherme Arana; los volantes Alan Franco, Gabriel Menino y Gustavo Scarpa; y un tridente de ataque de alto calibre con Hulk, Rony y Tomás Cuello. El partido promete ser un choque de estilos en el que cada detalle será crucial.