Dos hombres de 26 y 28 años fueron detenidos este lunes por la tarde luego de ser sorprendidos en una situación que mezcló lo delictivo con lo místico: manipulaban billetes falsos en plena vía pública utilizando una Biblia como soporte.

El episodio tuvo lugar en la avenida 24 de Septiembre al 1200. Efectivos policiales que realizaban tareas de patrullaje preventivo advirtieron una escena que les resultó, al menos, llamativa. Los sospechosos estaban sentados en el ingreso de un edificio contando fajos de dinero sobre el libro sagrado.

Ante la extraña actitud, los uniformados decidieron identificarlos y realizar un control de rutina. Al revisar los billetes, los policías notaron rápidamente que el papel moneda no contaba con las medidas de seguridad correspondientes y que presentaban características apócrifas. En total, la Policía incautó 600 dólares falsos, dos teléfonos celulares, la Biblia utilizada para el conteo y otros elementos de interés para la causa.

Tras constatar el presunto delito, los dos hombres fueron trasladados a la sede policial y quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de la Policía Federal.

Los investigadores ahora intentan determinar el origen de los dólares y si estos jóvenes forman parte de una red de distribución de moneda extranjera falsa o si se trata de un hecho aislado con fines de estafa menor. Por el momento, el caso quedó bajo análisis mientras avanzan las pericias técnicas sobre los billetes secuestrados.