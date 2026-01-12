La Copa de Campeones de la Federación Sanjuanina de Fútbol ya tiene todo listo para una nueva edición. El tradicional certamen interligas, que reúne a los mejores equipos del fútbol del interior provincial, disputará su 59ª edición, reafirmando una historia que comenzó en diciembre de 1966.

El partido inaugural de la Copa de Campeones

El torneo tendrá su partido inaugural el sábado 17 de enero, cuando Atlético General Sarmiento se enfrente a Unión San Damián, en un cruce correspondiente a la Zona F, marcando así el inicio formal de una competencia que vuelve a encender la pasión en cada rincón de San Juan.

Publicidad

Zonas confirmadas

La Copa contará con 32 equipos, distribuidos en 8 zonas de cuatro clubes cada una:

Zona A: La Capilla (Calingasta), Huarpes (Liga Sanjuanina), Barrio Andacollo (Ullum) y Villa Borjas (25 de Mayo).

Zona B: La Chimbera (25 de Mayo), Atenas Pocito (Liga Sanjuanina), Del Carril (San Martín) y Defensores de Chaparro (Santa Lucía).

Zona C: El Rincón (Caucete), Defensores de Boca (Sarmiento), San Martín (Rodeo) y Atlético Rivera (Liga Sanjuanina).

Zona D: Paso de los Andes (Albardón), Juventud Unida (Caucete), Sportivo Pismanta (Iglesia) y Villa Hipódromo (Liga Sanjuanina).

Zona E: Irigoyen (Santa Lucía), Barrio Colón (Ullum), General San Martín (Caucete) y Arroyito Junior (Angaco).

Zona F: Atlético Sarmiento (Media Agua), Villa Rojas (Rawson), Defensores de San Martín (Chimbas) y Unión San Damián (Rawson).

Zona G: La Estrella (Jáchal), Punta del Médano (Sarmiento), Atlético Matienzo (25 de Mayo) y San Pedro (Santa Lucía).

Zona H: San Lorenzo (Iglesia), Social Astica (Valle Fértil), Sportivo Racing (Jáchal) y Sportivo Los Berros (Sarmiento).

Ausencias destacadas

El último campeón, Peñaflor, no será parte del certamen. Su ausencia se debe a cuestiones económicas y falta de apoyo municipal, según informó la Federación Sanjuanina de Fútbol,

En tanto, Árbol Verde de Jáchal, subcampeón de la edición anterior, quedó fuera del torneo por haber comunicado su intención de participar fuera de los plazos establecidos, cuando la nómina ya estaba cerrada.

Publicidad

Primera fecha

Zona A: La Capilla vs. Villa Borjas / Huarpes vs. Andacollo.

Zona B: La Chimbera vs. Chaparro / Atenas vs. Del Carril.

Zona C: El Rincón vs. Rivera / Defensores de Boca vs. San Martín.

Zona D: Paso de los Andes vs. Villa Hipódromo / Pismanta vs. Juventud Unida.

Zona E: Irigoyen vs. Arroyito Junior / Barrio Colón vs. General San Martín.

Zona F: Atlético Sarmiento vs. San Damián / Villa Rojas vs. Defensores de San Martín.

Zona G: La Estrella vs. San Pedro / Punta del Médano vs. Atlético Matienzo.

Zona H: San Lorenzo vs. Los Berros / Social Astica vs. Racing.

Formato de competencia

El certamen se jugará con fase de grupos, donde los dos primeros de cada zona clasificarán a los octavos de final. A partir de allí, el torneo continuará con cuartos de final, semifinales y una final única, que consagrará al nuevo campeón provincial.

Con historia, representación de todos los departamentos y la ilusión intacta, la Copa de Campeones vuelve a ponerse en marcha como uno de los torneos más emblemáticos del fútbol sanjuanino.