Cortarán el tránsito de Chimbas por reparaciones durante dos días

A partir del lunes 13 de abril un sector de Chimbas se verá afectado por tareas de reparación de OS. Según informaron desde el aente, el servicio se verá afectado durante dos días, es decir hasta el martes 14.

El corte será sobre calle Mendoza, a 100 metros al norte de calle Rodriguez. El trabajo será para una reparación de conexión de una de las viviendas de la zona anteriormente mencionada.

Tal como se explicó, el tránsito será desviado debido al corte, por lo que todos aquellos que circulen por el lugar deberán tener en cuenta que calle Mendoza no contará con la normalidad de siempre.