Ante la falta de confirmación por parte de las autoridades de San Juan sobre el escenario dónde se desarrollará la Fiesta Nacional del Sol edición 2024, comenzó a surgir un rumor sobre un nuevo lugar donde podría realizarse: el Estadio del Bicentenario en Pocito. De esta manera se abren tres posibles escenarios dónde podría emplazarse el tradicional festival, ya que, desde que asumieron, las nuevas autoridades de Turismo también agregaron al autódromo del Zonda como escenario. A estos dos se le suma el Predio Costanera de Chimbas, dónde se han realizado las últimas ediciones de la Fiesta del Sol.

Apenas 9 días después de la asunción de Marcelo Orrego y la designación de Guido Romero como ministro de Turismo, Cultura y Deporte, más precisamente el 19 de diciembre, la cartera dio detalles sobre la celebración. En este sentido, desde el Gobierno Provincial anticiparon que estará marcada por la austeridad, no tendrá carrusel, temática ni espectáculo final.

Fuentes autorizadas del Ministerio de Turismo comentaron que no hay confirmación oficial sobre dónde será la Fiesta del Sol y desconocieron el rumor que habilita al Estadio del Bicentenario de Pocito como un posible escenario, sin embargo, no lo desmintieron. Fue el propio titular de la cartera, Guido Romero, quien aseguró a este diario que todavía no hay una designación y que el escenario elegido será comunicado oportunamente a través de una difusión oficial.

En enero del 2024, desde el Ministerio de Turismo, Deporte y Cultura, y tras evaluar algunas posibilidades económicas, aseguraron que la Fiesta del Sol tendrá espectáculo final. Además de este dato, anunciaron el cambio de fecha. Cabe recordar que el tradicional festejo se llevaba a cabo en febrero y en este año, será en octubre.

“La decisión del Gobierno de la provincia se basa en dos partes, la primera en una imposibilidad temporal de hacerla en febrero, por lo menos sin menospreciar la calidad del producto. Si se hiciera en febrero no tendría Espectáculo Final, y trasladándola a octubre si lo habrá”, explicó. Romero en conferencia de prensa el pasado mes de enero, como también pudo detallar que la FNS 2024 tendrá tres días de duración.

Si bien aún no está definido que días serán los elegidos para hacer la fiesta máxima de los sanjuaninos, fuentes calificadas confirmaron a DIARIO HUARPE que la misma será en la segunda quincena de octubre.

Desde el día uno, el gobernador Marcelo Orrego, apunta a realizar una gestión de Gobierno austera y el ministro de Turismo fue en línea con esto, ya que confirmó que es “muy difícil” que contraten artistas internacionales. Cabe recordar que la gestión de Sergio Uñac, en la última edición 2023, la exministra Claudia Grynzpan gastó más de $178 millones en contratar a Bizarrap, Lali, María Becerra, Ángeles Azules y Camilo.