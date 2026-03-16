La investigación por el homicidio de Rosalba Albarracín, ocurrido en Rawson en marzo de 2023, atraviesa una nueva instancia judicial. La Fiscalía solicitó una audiencia para pedir la prórroga de la investigación previa a la formalización, con el objetivo de continuar con distintas medidas probatorias que aún se encuentran en desarrollo dentro del expediente.

El 14 de marzo de 2023, Rosalba Albarracín, de 71 años, fue encontrada muerta en su vivienda ubicada en calle Gobernador Rojas, en el barrio Cruz del Sur, en Rawson. La mujer vivía sola y fue hallada por una vecina que, al advertir la puerta entreabierta y las ventanas abiertas, decidió acercarse y encontró la escena.

La víctima presentaba signos de violencia y fue encontrada en el interior de la casa sobre un charco de sangre. También se informó que tenía la cabeza cubierta con una bolsa. En el barrio era conocida por su trato con los vecinos y por alimentar a los perros de la cuadra, a los que solía permitir ingresar a su casa durante los días de calor.

Una prueba genética en el centro de la investigación

El fiscal Roberto Ginsberg explicó que la causa ha estado marcada por numerosas medidas investigativas, especialmente vinculadas con estudios genéticos realizados sobre elementos encontrados en el lugar del hecho. “La investigación se ha desarrollado durante aproximadamente tres años y se han realizado una gran cantidad de medidas, principalmente relacionadas con pruebas genéticas obtenidas en la escena”, señaló.

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En ese sentido, el funcionario indicó que una de las muestras analizadas podría aportar información relevante para avanzar en la causa. “Habría un resultado positivo en una de las muestras tomadas en el lugar del hecho. Por esa razón estamos solicitando autorización judicial para que el análisis se realice en un laboratorio de la provincia de Córdoba, que cuenta con tecnología más moderna”, explicó.

El fiscal detalló que la medida requiere autorización judicial previa debido a que se trata de una prueba irreproducible dentro del proceso.

La audiencia que no pudo realizarse

La audiencia convocada para tratar la prórroga de la investigación finalmente no pudo concretarse. Según explicó el fiscal, la instancia debía realizarse en la mañana de este lunes. “La audiencia prevista era una audiencia unilateral de prórroga de la investigación previa a la formalización, teniendo en cuenta que en este legajo todavía no se ha formalizado contra ninguna persona”, indicó Ginsberg.

El funcionario agregó que la suspensión se produjo porque los defensores que habían intervenido en instancias anteriores no estuvieron presentes. “No concurrieron los defensores que habían participado en audiencias previas, aparentemente por una falta de notificación por parte de la oficina judicial”, sostuvo.

Según explicó, el juez dispuso que la audiencia vuelva a fijarse a la brevedad con la presencia de todas las partes. “El juez ordenó que inmediatamente se programe una nueva audiencia con citación para que concurran todas las partes del proceso”, afirmó.

Sin imputados ni detenidos

Ginsberg también aclaró que, a pesar del tiempo transcurrido desde el crimen, la causa todavía no tiene personas formalmente imputadas ni detenidas. El fiscal explicó que durante estos años se realizaron diversas medidas con personas vinculadas al entorno de la víctima, aunque sin que eso derivara en imputaciones formales.

“Han existido algunas personas que han participado en distintas diligencias de prueba, pero ninguna ha sido formalizada ni detenida hasta el momento”, indicó.

Hipótesis aún bajo análisis

El fiscal también se refirió a las dificultades que ha presentado la investigación para reconstruir lo ocurrido dentro de la vivienda. “Sabemos que el 14 de marzo de 2023 la mujer apareció fallecida y que se trató de una muerte violenta. Desde ese momento se trabaja para determinar quién fue el autor”, explicó.

En relación con el posible móvil, el funcionario indicó que inicialmente se investigó la hipótesis de un robo, aunque hasta el momento no pudo confirmarse. “No se logró establecer que faltara algún elemento de importancia en el domicilio. La víctima vivía sola, por lo que también resulta complejo determinar con precisión qué objetos tenía en su casa”, concluyó.