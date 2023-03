La apertura a la oferta electoral que ofrece el nuevo sistema electoral de San Juan, denominado Sipad, lleva a que en Zonda el oficialismo ya tenga cerrado que el próximo 14 de mayo haya siete candidatos a intendentes. Este es el número de máximas porque se definió no sumar más nombres.

El 25 de marzo es la fecha que el Tribunal Electoral de la provincia marcó como plazo límite para que se presenten las candidaturas a todo nivel. Dentro de la agrupación Todos por San Juan, el intendente marcó dos dirigentes como sus candidatos que se sumarán a los otros cinco en la competencia electoral.

De este modo, Miguel Atampiz abrazó como candidato propio a su hermano, Juan Atampiz, y al actual secretario de Gobierno, Javier Monla. Estos dos son los señalados por el actual jefe comunal que está terminando con su segundo mandato.

Pero también hay que sumarles a estas opciones electorales nombres como de Oscar Villalobos, Aldana Suárez y Hermes Rodríguez. Todos estos dirigentes acordaron que llevarán su lista a Miguel Atampiz como único candidato a diputado departamental en los comicios del 14 de mayo.

A esta lista hay que sumarle a los que participarán dentro de la subagrupación giojista de San Juan Vuelve y que son Marcelo Gil, dirigente de extracción bloquista, y Vanesa Gonzáles. Está por definirse a quién llevarán como candidato a diputado departamental. Si está claro que son las opciones que tributarán votos para la lista que encabeza José Luis Gioja.

El armado de la oposición

El armado opositor tiene a dos figuras muy conocidas a nivel departamental y provincial. Es que bajo la agrupación de Unidos por San Juan, César Monla buscará retornar a la intendencia, como lo hizo hace varios periodos atrás.

También aspiran a la candidatura Gabriel Chirino y Cristian Sigana, ambos ya tienen experiencia en elecciones pasadas en la que se presentaron como opción de la oposición.

Pero también la oposición cuenta con la novedad política que es que una ex reina del Sol se meta de lleno en la disputa electoral. Así es que Giselle Fernández decidió dar el salto electoral, pero condicionado.

Es que la ex reina del Sol hoy está trabajando para ser la opción única en la candidatura a diputada departamental. Tan así es que, la ex soberana le dijo a DIARIO HUARPE que “mi intención es intentar ser parte de la Legislatura gracias a los votos de los zondinos. Incluso me ofrecieron ser concejal, pero la verdad si no no puedo ser diputada prefiero acompañar al proyecto político desde afuera”.