Cuál es la grave lesión de Julián Álvarez que lo pone en duda para el Mundial

El Atlético de Madrid vivió una jornada de sentimientos encontrados durante el empate uno a uno frente al Arsenal por la ida de las semifinales de la Champions League. Julián Álvarez, quien había adelantado a su equipo con un gol de penal, tuvo que dejar el campo de juego a los setenta y siete minutos tras una acción desafortunada con Eberechi Eze. El mediocampista del conjunto inglés cayó sobre el tobillo izquierdo del atacante argentino en una disputa por la pelota, y aunque el futbolista intentó seguir en cancha durante algunos minutos, el dolor lo obligó a pedir el cambio para que ingresara Alex Baena en su lugar.

Al terminar el compromiso en el estadio Metropolitano, Diego Simeone compartió sus sensaciones sobre el estado de su máxima figura e intentó transmitir tranquilidad. El entrenador explicó que "Julián me dijo que tenía un golpe y me pidió salir. Le harán una prueba para ver lo que tiene. Esperemos que sea lo menos posible". A pesar de la preocupación lógica, el técnico se mostró esperanzado de cara al duelo definitivo en Inglaterra y fue tajante al asegurar que "soy optimista".

La situación médica del equipo español no es sencilla, ya que actualmente tiene a varios jugadores importantes como Pablo Barrios, Nico González y José María Giménez en la enfermería. A este panorama se sumó que Alexander Sorloth no pudo participar del cruce europeo por molestias musculares, un tema sobre el que Simeone aclaró que "Alex dijo que también le molestaba la pierna y lo cuidamos para no forzar nada". Además, durante el entretiempo del partido, Giuliano Simeone debió retirarse por un impacto en la cintura tras un choque con Hincapié. Su padre detalló la situación comentando que "Giuliano tuvo un contacto con Hincapié en el inicio. Tuvo un golpe en la cintura y le molestaba mucho. Esperemos también que sea poco".

Desde España, en el programa El Chiringuito, aportaron detalles sobre el estado del Araña al informar que el jugador "se ha ido por su propio pie al banquillo y ha tranquilizado a sus compañeros, pero tiene bastante dolor en el tobillo y se va a someter a pruebas. En frío, son cosas que duelen mucho más. Tiene toda la pinta de que va a ser un esguince de tobillo, veremos el grado". Por su parte, el periodista Gastón Edul brindó un informe más alentador para los seguidores de la Selección Argentina al afirmar que "no es para preocuparse, salió por una torcedura del momento, no es nada grave. Es una buena noticia".

La evolución de Julián será seguida con mucha atención, ya que faltan menos de cincuenta días para que comience el Mundial de Estados Unidos 2026, donde Argentina defenderá su corona. El próximo martes cinco de mayo, el Atlético definirá la serie en Londres para intentar llegar a la final contra el ganador del cruce entre PSG y Bayern Múnich. Antes de esa cita, el conjunto de Simeone deberá visitar al Valencia el sábado por la Liga de España, donde se mantiene en la cuarta posición para asegurar su lugar en la próxima edición del torneo continental.