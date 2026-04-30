Hernán Drago reveló cuántas mujeres tuvo y anunció su vasectomía

Hernán Drago visitó el streaming No tan Pronto y decidió desarmar el estereotipo de galán mujeriego que lo acompañó durante años. Al recordar su juventud, contó que a los 18 años todavía no había tenido su primera experiencia sexual porque “quería que sea con amor”. Esa primera vez llegó recién a los 19 años con quien fue su novia por mucho tiempo. A pesar de la imagen pública de seductor, el modelo reveló que al momento de su separación a los 43 años solo había estado con tres mujeres en toda su vida.

En su charla, explicó que siempre priorizó los vínculos emocionales profundos por sobre los encuentros casuales y aseguró que “siempre fui un tipo fiel”. Actualmente, Drago se encuentra soltero y admite que transita una etapa de mucha cautela afectiva. Al respecto, confesó que hoy su realidad es “un corazón con coraza, que no tiene un sí fácil”. Esta postura defensiva tiene una explicación clara para él, ya que reconoció que “no me estoy dejando llevar porque no quiero volver a sufrir”.

Si bien el conductor valora su bienestar personal, también fue honesto sobre las limitaciones de la soledad al decir que “uno puede estar muy bien solo, pero no es una felicidad plena”. A pesar de este deseo de compartir la vida, admitió que actualmente se siente “un poco más negado que predispuesto” a iniciar un nuevo romance. En caso de conocer a alguien, busca a una mujer independiente que respete sus tiempos y entienda su rol familiar.

“Cuando yo me separé a los 43 años, había estado con tres mujeres nada más en mi vida”, concluyó Hernán, dejando sin palabras a Matías Vázquez, conductor del programa.

Sobre la posibilidad de tener más hijos, su postura fue tajante al decir que “no lo intentaría”. Para evitar confusiones futuras, adelantó que está tomando medidas definitivas sobre su fertilidad. En ese sentido, reveló que “de hecho me estoy por hacer los pre quirúrgicos para hacerme la vasectomía. Yo ya tengo la paternidad recontra cubierta, tengo dos hijos, un hijo de 23 y una hija de 20, que me hacen muy feliz”. Para concluir su confesión, dejó un mensaje directo para cualquier potencial pareja al aclarar que “si querés ser madre, no soy el tipo para vos”.