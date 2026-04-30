Una mujer fue condenada a 10 meses de prisión por arrojar pintura negra sobre el vestido de novia de su cuñada minutos antes de la boda, en un hecho que conmocionó por su violencia y el trasfondo familiar que lo motivó.

El episodio ocurrió en una mansión de Maidstone, en Reino Unido, cuando la agresora irrumpió sin estar invitada y atacó a la novia justo antes de que comenzara la ceremonia, arruinando por completo el vestido, valuado en unas 1.800 libras, y manchando también su piel.

La víctima, identificada como Gemma Monk, debió cambiarse de urgencia y utilizar un vestido prestado para poder continuar con el casamiento, que finalmente se realizó con dos horas de demora pese al impacto del ataque.

La investigación determinó que el hecho fue deliberado y estuvo motivado por conflictos previos entre ambas. La agresora acusaba a su cuñada de haber intentado hacerla tropezar durante su propia boda, lo que generó una disputa familiar que se fue agravando con el tiempo.

Según se reconstruyó en el juicio, la mujer esperó a la novia escondida y lanzó la pintura de forma premeditada antes de huir del lugar, lo que reforzó la hipótesis de un ataque planificado.

La Justicia británica la condenó a 10 meses de prisión en suspenso, además de 160 horas de trabajo comunitario, una orden de restricción por diez años y el pago de una indemnización cercana a las 5.000 libras para la víctima y el lugar del evento.

El caso tuvo un fuerte impacto en la vida de la novia, quien aseguró que el episodio cambió su forma de ver las relaciones familiares y dejó secuelas emocionales importantes tras lo ocurrido en uno de los días más importantes de su vida.