Se separaron Brenda Gandini y Gonzalo Heredia: los escandalosos motivos

El mundo del espectáculo recibió una noticia que genera un fuerte impacto por la trayectoria de sus protagonistas. Brenda Gandini y Gonzalo Heredia habrían decidido terminar su relación después de compartir dieciséis años de vida. Según lo relatado por Pepe Ochoa en LAM, la determinación se tomó en buenos términos priorizando el bienestar de la familia que construyeron.

El panelista comentó que "es una separación escandalosa porque estaban juntos desde hace muchos años" y remarcó que el trasfondo no incluye a otras personas involucradas. Al respecto, el periodista aclaró que "no hay terceros en discordia, sino una crisis que trataron de sobrellevar y no pudieron. Se acabó el amor" para explicar el desgaste que sufrieron.

La historia que nació en los pasillos de las grabaciones de Malparida allá por el año 2010 parece haber llegado a una conclusión definitiva. Aunque "se llevan bárbaro" según las fuentes allegadas, el distanciamiento se volvió evidente en el último tiempo.

Ochoa señaló que "se los empezó a ver solos en eventos y era raro porque siempre estaban juntos". A pesar de los intentos por mantener la unión, la realidad puertas adentro habría sido diferente. El informante también advirtió que "tienen una crisis desde hace un tiempo, pero lo van a desmentir" para resguardar su intimidad ante la exposición mediática.

En las redes sociales algunos gestos alimentaron los rumores de este nuevo escenario. Mientras se los vio compartiendo una cena con amigos, un posteo del actor generó dudas entre sus seguidores. Al subir una foto de su hija con su perro Onetti utilizó la palabra visitas, lo que fue interpretado como un indicio de que ya no conviven bajo el mismo techo. Así se cierra un capítulo extenso para dos de los actores más queridos de la televisión que comenzaron su romance cuando ambos venían de separaciones recientes y lograron consolidar una familia con sus hijos Eloy y Alfonsina.