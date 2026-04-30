El Gran Premio de Miami de Fórmula 1 se encuentra bajo alerta por un factor externo que podría condicionar seriamente su desarrollo: el clima. Los pronósticos anticipan una alta probabilidad de tormentas eléctricas durante el domingo, justo en el horario previsto para la carrera.

Según las previsiones meteorológicas, existe alrededor de un 85% de probabilidad de tormentas, lo que encendió las alarmas en la organización y en los equipos ante un escenario que podría alterar todo el fin de semana de competencia.

El principal problema no es solo la lluvia, una condición habitual en la categoría, sino la presencia de actividad eléctrica. De acuerdo con el reglamento de la FIA, la carrera debe detenerse automáticamente si se detectan rayos en las cercanías del circuito, lo que implicaría bandera roja y suspensión momentánea de la actividad.

Además, la seguridad del evento depende de la operatividad del helicóptero médico. Si las condiciones climáticas impiden su vuelo hacia el hospital asignado, la competencia directamente no puede disputarse, lo que abre la posibilidad de una postergación o incluso cancelación.

En este contexto, la organización evalúa distintos escenarios, que van desde retrasar el inicio de la carrera hasta modificar el cronograma o suspender la prueba si las condiciones no mejoran.

La Fórmula 1 regresa a la actividad en Miami tras varias semanas sin competencia, pero lo hace con un factor imprevisible que puede alterar por completo el desarrollo normal del evento y obligar a tomar decisiones de último momento.