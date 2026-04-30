Lavarse las manos con sal el 1 de mayo es un ritual cada vez más difundido que está vinculado a creencias espirituales y prácticas como el Feng Shui, con el objetivo de iniciar el mes con energías renovadas y atraer oportunidades.

Según estas tradiciones, la sal es un elemento con fuerte carga simbólica, asociado a la limpieza, la protección y la purificación. Al combinarla con agua en el lavado de manos, el gesto representa la intención de soltar lo negativo y abrirse a un nuevo ciclo.

El significado del ritual apunta a tres ideas principales: dejar atrás cargas del pasado, eliminar energías densas y generar espacio para nuevas oportunidades, tanto en lo personal como en lo económico o laboral.

El motivo por el que se realiza el primer día del mes tiene que ver con su simbolismo. En estas creencias, ese momento marca un inicio, una apertura, y se lo considera ideal para atraer prosperidad y proyectar nuevas intenciones.

Cómo se hace el ritual de lavarse las manos con sal

El ritual es fácil de hacer, ya que solo necesitás agua, sal y concentración:

Colocá una cucharada de sal en tus manos o disolvela en un recipiente con agua.

Frotá las manos suavemente mientras pensás en aquello que querés atraer.

Mientras lo hacés, repetí una intención o frase en voz baja.

Enjuagá las manos con agua y dejá que se sequen al aire, sin sacudirlas de inmediato.

Quienes practican este ritual aseguran que no solo se trata de una acción simbólica, sino también de un momento de introspección que ayuda a enfocarse en objetivos y comenzar el mes con mayor claridad mental y emocional.

Aunque no tiene respaldo científico, el ritual forma parte de una serie de prácticas culturales y espirituales que, desde hace siglos, utilizan la sal como elemento de protección y limpieza energética en distintas partes del mundo.