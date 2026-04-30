Destrozado: el horrible momento que atraviesa Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña atraviesa una situación personal muy particular desde que la China Suárez se instaló en Turquía junto a Mauro Icardi. La partida de Magnolia y Amancio hacia el exterior cambió la rutina del actor, quien aunque utiliza la tecnología para acortar distancias, siente el vacío de las caricias y las ocurrencias que no se perciben a través de una pantalla. Para graficar este momento de sensibilidad, compartió una foto abrazado a su hijo menor y expresó "Extrañando ando" sobre la imagen que conmovió a sus seguidores.

El tiempo parece hacerse eterno para el artista, ya que no ve a los pequeños desde mediados de febrero. Aunque el acuerdo original mencionaba periodos de un mes con la madre y una semana con el padre, la escolarización de los menores en Estambul volvió los plazos mucho más flexibles y extensos.

En medio de este distanciamiento y la falta de contacto directo entre los adultos, los encuentros se coordinan a través de la abuela materna de los niños. Vicuña incluso optó por no ir más al aeropuerto para evitar el asedio de la prensa y los flashes. Respecto a su pasado y el vínculo con la madre de sus hijos, el actor señaló recientemente que "no es sano, es triste" para describir la realidad de su presente.