El problema por el que Yanina Latorre no puede confirmar una separación

Las redes sociales y los programas de espectáculos se encendieron con una noticia que nadie esperaba. Todo comenzó con el misterio planteado por Yanina Latorre, quien confesó estar frente a un dilema periodístico difícil de resolver al tener información de figuras del espectáculo.

La panelista compartió con sus seguidores la situación que estaba viviendo al decir que "tengo una separación grosa. La supuesta separada no me responde ¿Qué hago? Cuando lo contás y no le consultas, se enoja. Y cuando le preguntas, no contesta". Esta postura de cautela de Yanina dejó a muchos con la intriga sobre quiénes eran los protagonistas de esta nueva historia de desamor.

Sin embargo, la duda duró poco tiempo porque Paula Varela decidió avanzar con la información concreta y dio los nombres que todos querían saber. La periodista de Intrusos fue directa al asegurar que "Pampita y Martín Pepa estarían separados".

Lejos de quedarse solo con el anuncio, Paula aportó precisiones sobre el presente de la pareja y los movimientos que están realizando por separado. Según sus palabras, "él en este momento está viajando y ella tendría un viaje en mayo. Mañana cuento más. Consulte a ambos aún no responden. Pero me dicen que es de hace unos días. Ambos mantienen fotos juntos en las redes".