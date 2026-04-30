El pastel de papas, uno de los platos más tradicionales de la cocina argentina, ahora tiene una versión más simple y rápida que evita el uso del horno y se puede hacer íntegramente en sartén, sin resignar sabor ni textura.

La clave de esta preparación está en reemplazar el horneado por una cocción a fuego bajo y con la sartén tapada. De esta manera, el vapor cumple la función del horno, permitiendo que el plato quede bien integrado, cremoso y con el queso gratinado en la superficie.

Ingredientes:

4 papas grandes

300 g de carne picada

1 cebolla

1/2 morrón

2 cucharadas de puré de tomate

50 g de queso (cremoso o rallado)

Leche (cantidad necesaria)

Manteca o aceite

Sal, pimienta y pimentón a gusto

Paso a paso:

Herví las papas hasta que estén bien tiernas. Pisalas y agregá un poco de leche, manteca, sal y pimienta hasta lograr un puré bien cremoso.

En una sartén, rehogá la cebolla y el morrón picados. Sumá la carne picada y cociná hasta que se dore. Agregá el puré de tomate, condimentos y cociná unos minutos más.

En la misma sartén (o en otra antiadherente), colocá una base de puré, luego el relleno de carne y terminá con otra capa de puré.

Agregá queso por encima, tapá la sartén y cociná a fuego bajo durante 10 a 15 minutos. Si querés un efecto más dorado, podés destapar al final o dar vuelta el pastel con ayuda de un plato para dorar la base.

Esta alternativa reduce considerablemente los tiempos de preparación y permite resolver una comida en menos de media hora, algo que contrasta con la versión tradicional al horno, que suele requerir más de una hora de cocción.

Además, admite múltiples variantes: se pueden agregar huevo duro, aceitunas, verduras o incluso reemplazar la carne por opciones vegetarianas como lentejas o soja texturizada, adaptándose a distintos gustos y dietas.

Así, el clásico pastel de papas se reinventa en una versión más práctica, ideal para quienes buscan una comida casera, rápida y sin complicaciones-