Anmat prohibió Tirzepatida, medicamento innovador para bajar de peso

Un nuevo freno a la comercialización de productos médicos se dio a conocer este miércoles a través del Boletín Oficial. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica decidió prohibir el uso y la venta del fármaco Lipoless, una solución inyectable de tirzepatida producida por el laboratorio paraguayo Eticos. La medida surge tras una investigación del Departamento de Control de Mercado, que encontró el producto a la venta en plataformas como Mercado Libre sin que este figurara debidamente en el Registro de Especialidades Medicinales.

Desde el organismo explicaron los motivos detrás del riesgo sanitario que implica este producto sin aval oficial. En la disposición 2369/2026 se detalla que "Existe en el país una especialidad medicinal registrada ante esta Anmat, incluida en el VNM, cuyo IFA es ‘Tirzepatida’ y cuya condición de venta es bajo receta, por lo que su venta al público sólo se encuentra autorizada en farmacias, representando un alto riesgo sanitario su expendio fuera de las condiciones previstas". Además, las autoridades reguladoras remarcaron que "El producto denunciado podría asimilarse al mencionado previamente y no podría ofrecerse en el modo denunciado, debiendo su consumo estar indicado por un profesional médico que por tratarse de un medicamento sin registro su uso y comercialización se encuentra prohibido".

La falta de control sobre la procedencia del medicamento genera una incertidumbre peligrosa sobre su calidad, seguridad y eficacia real para los consumidores. Por este motivo, el ente determinó que "A fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios del producto involucrado, la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud recomendó: prohibir el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de todos los lotes y presentaciones del producto".

Por su parte, la empresa fabricante promociona esta sustancia como un medicamento innovador que actúa directamente sobre el metabolismo. En sus canales oficiales, el laboratorio Eticos asegura que "Está indicado principalmente para el tratamiento de personas con obesidad o sobrepeso y diabetes tipo II". Según sus especificaciones técnicas, "Tirzepatide es lo que en medicina se llama un agonista dual de los receptores GLP-1 y GIP, es decir, imita dos hormonas naturales que regulan el apetito y el azúcar en sangre; ayudando a controlar el hambre, mejora la sensibilidad a la insulina y favorece la pérdida de peso de forma sostenida y clínicamente significativa". Sin embargo, ante la ausencia de habilitaciones sanitarias y al desconocerse su procedencia legítima, su circulación en el país queda totalmente bloqueada.