Dos docentes de un jardín de infantes privado de barrio Cofico fueron detenidas en la ciudad de Córdoba en el marco de una investigación por presuntos maltratos contra nenes dentro de la institución. La causa está a cargo de la Fiscalía de Instrucción del Distrito III Turno 6, encabezada por el fiscal Iván Rodríguez, quien ordenó las detenciones tras reunir distintos elementos de prueba en el expediente.

La investigación se inició a partir de denuncias que alertaban sobre episodios de violencia ejercidos contra menores dentro de la institución. A partir de esos testimonios, la Justicia avanzó con una investigación que permitió reunir elementos suficientes para ordenar las detenciones.

Según trascendió, una de las docentes está acusada como presunta autora de hechos reiterados de lesiones leves agravadas, mientras que la otra detenida, vinculada a la conducción del establecimiento, habría tenido conocimiento de lo que ocurría y no lo denunció, por lo que enfrenta cargos relacionados con encubrimiento.

El caso está siendo investigado por la fiscalía correspondiente, que ya dispuso distintas medidas probatorias, entre ellas pericias e informes técnicos, con el objetivo de determinar la magnitud de los hechos y las responsabilidades de cada una de las implicadas.

En paralelo, la situación generó fuerte preocupación en la comunidad educativa, especialmente entre los padres de los niños que asistían al jardín, quienes reclaman esclarecimiento y justicia ante la gravedad de las denuncias.

La investigación continúa en curso y no se descarta que surjan nuevas imputaciones a medida que avance la recolección de pruebas en un caso que vuelve a poner el foco en los controles dentro de las instituciones educativas infantiles.