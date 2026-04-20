La moda otoño-invierno 2026 marca un cambio de rumbo: las camperas inflables, protagonistas durante varias temporadas, comienzan a quedar atrás frente a una nueva tendencia más sofisticada. En su lugar, se imponen abrigos livianos, de líneas limpias y con mayor elegancia, elegidos por expertas en moda para lograr looks más estilizados.

Entre las principales apuestas aparece el regreso del tapado de paño, una prenda clásica que vuelve renovada y se posiciona como el ítem clave de la temporada. Su diseño recto, largo y estructurado permite armar outfits tanto formales como casuales, sin el volumen característico de las puffer.

La campera de polar liviana es para quienes buscan un equilibrio entre funcionalidad y estilo. (Foto ilustrativa)

Este tipo de abrigo no solo aporta una estética más refinada, sino que también estiliza la figura y se adapta a distintos estilos. Los tonos neutros como negro, gris, camel y marrón dominan la paleta, reforzando una imagen más sobria y versátil para el día a día.

El cambio responde a una tendencia global que busca dejar atrás el exceso de volumen para dar lugar a prendas más funcionales y elegantes. En ese contexto, las siluetas depuradas y los materiales nobles ganan protagonismo, alineándose con un enfoque más duradero y menos ligado a modas pasajeras.

Además, otras variantes como camperas de efecto gamuza o versiones bomber de paño también se suman a esta transformación, consolidando una estética que prioriza la comodidad sin resignar estilo.

Así, el invierno 2026 redefine el concepto de abrigo: menos volumen, más elegancia. Una transición que confirma que la moda vuelve a apostar por lo clásico, pero con una mirada actualizada.