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Cuál es la prenda liviana que reemplaza a las camperas inflables
POR REDACCIÓN
La moda otoño-invierno 2026 marca un cambio de rumbo: las camperas inflables, protagonistas durante varias temporadas, comienzan a quedar atrás frente a una nueva tendencia más sofisticada. En su lugar, se imponen abrigos livianos, de líneas limpias y con mayor elegancia, elegidos por expertas en moda para lograr looks más estilizados.
Entre las principales apuestas aparece el regreso del tapado de paño, una prenda clásica que vuelve renovada y se posiciona como el ítem clave de la temporada. Su diseño recto, largo y estructurado permite armar outfits tanto formales como casuales, sin el volumen característico de las puffer.
Este tipo de abrigo no solo aporta una estética más refinada, sino que también estiliza la figura y se adapta a distintos estilos. Los tonos neutros como negro, gris, camel y marrón dominan la paleta, reforzando una imagen más sobria y versátil para el día a día.
El cambio responde a una tendencia global que busca dejar atrás el exceso de volumen para dar lugar a prendas más funcionales y elegantes. En ese contexto, las siluetas depuradas y los materiales nobles ganan protagonismo, alineándose con un enfoque más duradero y menos ligado a modas pasajeras.
Además, otras variantes como camperas de efecto gamuza o versiones bomber de paño también se suman a esta transformación, consolidando una estética que prioriza la comodidad sin resignar estilo.
Así, el invierno 2026 redefine el concepto de abrigo: menos volumen, más elegancia. Una transición que confirma que la moda vuelve a apostar por lo clásico, pero con una mirada actualizada.