Cuándo estrenará la segunda temporada de El Eternauta, la serie de Darín

La serie que detuvo al país ya prepara su próximo paso. Tras el impacto masivo de la primera entrega estrenada el 30 de abril de 2025, Netflix dio luz verde para que la travesía de Juan Salvo continúe. Aunque todavía no hay un día marcado en el calendario, las voces de la industria sugieren que los nuevos capítulos aparecerán entre mediados y fines de 2027.

El proyecto se encuentra actualmente en una fase avanzada de preproducción con los guiones terminados, buscando encender las cámaras durante este mismo año. Esta espera hasta 2027 se justifica por el arduo proceso de postproducción, específicamente por los efectos visuales necesarios para construir una Buenos Aires apocalíptica inmersiva.

Para esta segunda parte, Ricardo Darín vuelve a ponerse en la piel de Juan Salvo bajo la dirección continua de Bruno Stagnaro. El público puede anticipar un viaje más largo esta vez con ocho episodios, lo que significa dos más que la tanda original. El guion profundizará en la resistencia organizada y se prepara para mostrar escenas legendarias de la historieta como el enfrentamiento en el estadio de River Plate.

Las expectativas se alimentan del éxito económico de la primera temporada, que volcó más de 41.000 millones de pesos en la economía argentina. Esa inversión, de unos 33 o 34 millones de dólares, refleja el gasto directo e indirecto en toda la cadena de valor local. Para dar vida a los seis episodios iniciales, Netflix había destinado un presupuesto de 15 millones de dólares.

Más allá del dinero, la producción fue una gran generadora de empleo al involucrar a más de 2.900 personas en 50 locaciones distintas. Su huella global fue innegable, alcanzando el primer puesto de series de habla no inglesa con 10.8 millones de visualizaciones en su primera semana. A nivel local, el 55% de la población siguió la historia durante sus semanas de estreno. Este triunfo se coronó en los Premios Platino 2026, donde la obra cosechó ocho galardones, incluyendo honores para la actuación de Darín y la creatividad de Stagnaro.