La presentación oficial de la prelista de la Selección argentina para el Mundial 2026 dejó una señal clara del recambio que comenzó a implementar Lionel Scaloni de cara a la defensa del título conseguido en Qatar 2022. La nómina preliminar de 55 futbolistas excluyó a seis jugadores que integraron el plantel campeón del mundo hace cuatro años.

Uno de los nombres más resonantes que quedó afuera fue el de Paulo Dybala. El delantero, recordado por convertir uno de los penales en la final frente a Francia, perdió terreno en la consideración del cuerpo técnico debido a las lesiones y la falta de continuidad que arrastró durante la última temporada.

Tampoco integra la lista preliminar Alejandro Gómez, quien había sido una pieza importante durante la Copa del Mundo en Qatar e incluso fue titular en varios encuentros del torneo. Sin embargo, hace tiempo que el “Papu” dejó de ser convocado regularmente y finalmente quedó fuera del nuevo proyecto mundialista.

Otro de los campeones ausentes es Ángel Correa. El delantero nunca logró consolidarse como una fija dentro del ciclo Scaloni y terminó siendo desplazado por la aparición de nuevos futbolistas ofensivos que ganaron protagonismo en Europa y en la propia Selección.

La renovación también alcanza a otros nombres históricos del proceso, en una lista que mezcla experiencia con jóvenes promesas. Entre las sorpresas aparecen futbolistas como Franco Mastantuono, Nico Paz y Santiago Beltrán, una de las grandes revelaciones del fútbol argentino en los últimos meses.

A pesar de los cambios, la base del equipo campeón continúa firme. La lista mantiene a referentes como Lionel Messi, Lautaro Martínez, Rodrigo De Paul y Emiliano Martínez, quienes siguen siendo considerados piezas centrales del plantel.

La lista definitiva de 26 convocados deberá confirmarse antes del 1 de junio, mientras Argentina se prepara para afrontar el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El debut albiceleste será frente a Argelia, en una Copa del Mundo que podría marcar el cierre definitivo de una generación histórica y el nacimiento de una nueva etapa en la Selección.