Condena histórica en San Juan: 11 años por abuso sin lesiones

La Justicia sanjuanina dictó una condena considerada histórica en materia de abuso sexual infantil. Un hombre fue sentenciado a 11 años de prisión efectiva por abusar sexualmente durante años de su sobrina menor de edad, en un fallo que marcó un precedente por la valoración de la prueba médica y científica presentada durante el juicio.

El aspecto central de la resolución estuvo en el criterio sostenido por el Ministerio Público Fiscal, que logró acreditar el acceso carnal aun cuando la víctima no presentaba lesiones vaginales, desgarros ni rotura de himen. La fiscal del caso explicó durante el debate que la medicina legal moderna establece que no es necesario encontrar ese tipo de lesiones para confirmar un abuso sexual.

La acusación se basó principalmente en los informes realizados por la médica legista, quien determinó que existían cambios anatómicos compatibles con situaciones de abuso reiterado. Según expuso la representante fiscal, este criterio cuenta con aval de la Corte Suprema de Justicia y forma parte de la jurisprudencia actual en delitos contra la integridad sexual de menores.

Durante el juicio también se valoraron las pericias interdisciplinarias y el relato de la víctima, elementos que permitieron reconstruir los hechos ocurridos durante varios años en el ámbito familiar.

Para los jueces, la prueba reunida fue contundente y permitió acreditar los abusos cometidos por el acusado, quien finalmente recibió una pena de 11 años de cárcel efectiva.

El fallo es considerado histórico dentro del ámbito judicial sanjuanino porque refuerza un criterio cada vez más utilizado en causas de abuso sexual infantil: la ausencia de lesiones físicas visibles no invalida el testimonio de las víctimas ni impide probar el acceso carnal.