El regalo especial de Galatasaray para la China Suárez por ser campeona

El festejo del Galatasaray por un nuevo campeonato en la liga de Turquía no terminó en la cancha. En coincidencia con el segundo Día de la Madre que la China Suárez pasa en ese país, la dirigencia del club decidió enviarle un regalo cargado de simbolismo para agradecer su rol junto a Mauro Icardi. La actriz mostró en sus redes sociales un ramo de rosas con los colores amarillo y rojo junto a una dedicatoria que generó impacto por su contenido.

La carta enviada por la institución fue muy clara al valorar el acompañamiento de la artista durante la temporada. En el texto, el club le expresó que "Usted es la heroína invisible detrás del éxito en el campo" y añadió que "Su amor y apoyo son una de las partes más valiosas de este camino hacia el éxito". Este reconocimiento llega en un momento donde el entorno del delantero destaca la estabilidad anímica que ella le brinda al equipo.

Desde el club también quisieron resaltar la actitud de la China Suárez, quien eligió ausentarse de la ceremonia de los Premios Platino para acompañar al futbolista en este tramo final del torneo. El mensaje institucional finalizó de manera afectuosa mencionando que "Gracias por el amor, la paciencia y el apoyo que siempre transmite" seguido de un "Feliz Día de la Madre" para completar el saludo que llevaba la firma de "La Familia del Galatasaray".

Este gesto marca una diferencia con situaciones del pasado vinculadas a Wanda Nara. Mientras que el año anterior se puso en duda un presente similar para la conductora, esta vez la autenticidad del envío fue confirmada por la propia protagonista en sus plataformas digitales.

En aquel entonces, la mediática se había autoproclamado como el "amuleto" del equipo. La celebración actual incluyó además la presencia de Rufina, Magnolia y Amancio en el estadio, reafirmando el vínculo familiar en medio de la euforia por el título obtenido este 10 de mayo de 2026.