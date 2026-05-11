Tini Stoessel y De Paul confirmaron su casamiento con una impactante foto

Rodrigo De Paul compartió una serie de fotos en sus redes sociales para mostrar cómo vivió los últimos días de mayo. En las imágenes se lo puede ver entrenando para el Inter Miami, abrazando a Lionel Messi y disfrutando de diferentes momentos junto a sus hijos.

Sin embargo, entre todas las capturas, la presencia de Tini Stoessel fue lo que más llamó la atención de sus seguidores. Una de las fotos se centró específicamente en la mano de la artista, donde luce un lujoso anillo de compromiso con una piedra preciosa gigante.

Las versiones sobre un posible casamiento entre la cantante y el futbolista circulan desde hace más de un año. Según trascendidos, la fecha de la boda se habría trasladado de diciembre de 2025 para algún momento de 2026.

Aunque hasta ahora no habían brindado una confirmación oficial, esta publicación intencional del jugador marca una diferencia con los rumores que surgieron en 2023 o a mediados de 2025, cuando la intérprete ya había mostrado otras joyas que despertaron sospechas.

El clima de romance quedó sellado con los mensajes que ambos intercambiaron en la publicación. En otra de las fotografías, se observa el pie de la joven con una frase escrita por el deportista que dice "Te amo Titi, Rodri". La respuesta de ella no se hizo esperar en la sección de comentarios, donde expresó "Te amo con mi vida entera" para demostrar que la relación se encuentra totalmente consolidada.