River vs Gimnasia: qué día y horario se enfrentan por los cuartos de final

River ya dejó atrás la locura del domingo en un Estadio Monumental que funcionó como un cabildo abierto lleno de emociones. Después de igualar 2-2 en los 120 minutos reglamentarios y definir la historia 4-3 en los penales contra San Lorenzo, el plantel de Chacho Coudet se enfoca en los cuartos de final del Torneo Apertura. El entrenador se mostró aliviado y reconoció que "Que los hinchas se vayan contentos te gratifica" tras sellar el pase de ronda.

El próximo obstáculo será Gimnasia de La Plata, que viene de dar el golpe como visitante al derrotar 1-0 a Vélez en el Estadio José Amalfitani,. El único tanto de ese encuentro lo marcó Marcelo Torres de penal durante el primer tiempo para un Lobo que terminó resistiendo con un jugador menos. El cruce entre el millonario y el equipo platense se disputará este miércoles 13 de mayo a las 21.30 nuevamente en Nuñez.

Mientras el grupo avanza, el técnico también defendió a sus jugadores ante las críticas externas asegurando que "Ustedes no lo ven" en relación al trabajo semanal. En este clima de optimismo, incluso figuras históricas elogiaron el presente del arquero resaltando que "Scaloni tiene en Beltrán al sucesor del Dibu Martínez" por su gran nivel.

Para esta instancia, River ya le había solicitado a la AFA un calendario específico que incluía jugar el domingo 10, el miércoles 13 y, de seguir avanzando, el domingo 17 de mayo. Los antecedentes cercanos favorecen a los de la banda roja, ya que el último enfrentamiento fue el 28 de enero de este año con un triunfo 2-0 con goles de Juan Fernando Quintero, quien recibió un 10 como puntaje ideal.

Sin embargo, el reglamento para este miércoles indica que si hay empate tras los 90 minutos habrá tiempo suplementario antes de llegar a los tiros desde el punto penal. El resto de la llave se completará con los duelos entre Racing contra Rosario Central, Belgrano frente a Unión y el cruce de Argentinos ante Huracán.

En la tabla general, Independiente Rivadavia manda con 34 puntos seguido por River con 29 unidades. De cara a lo que viene, Coudet analiza realizar una rotación en la formación titular para dosificar energías en un semestre cargado de compromisos donde se evalúa si Driussi irá desde el arranque.