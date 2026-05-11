Tras los cortes masivos de luz, el EPRE confirmó que podría multar a Naturgy

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) confirmó que analiza posibles sanciones contra la empresa distribuidora Naturgy luego de los extensos cortes de energía que afectaron a distintos departamentos de San Juan durante los temporales de viento registrados durante el miércoles 6 de mayo a la madrugada del sábado 9.

El gerente general del organismo, Cristian Peluso, explicó en Radio Sarmiento que en el momento de mayor afectación hubo más de 35.000 suministros eléctricos fuera de servicio y aseguró que el ente ya inició un proceso de auditoría para evaluar cómo actuó la distribuidora frente a la emergencia.

“Hubo alrededor de 35.000 suministros sin servicio en el pico máximo de afectación del sistema”, señaló el funcionario, al referirse a los cortes ocurridos entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, tras la llegada del viento Zonda y posteriores ráfagas de viento Sur.

Peluso indicó que el EPRE documentó todos los reclamos recibidos y actualmente analiza cuánto tiempo permaneció sin servicio cada usuario. A partir de esa información se determinará si Naturgy excedió los límites permitidos por la normativa vigente y, en consecuencia, si corresponde aplicar sanciones económicas.

Según explicó, esas penalidades no quedan en manos del Estado sino que se acreditan directamente a los usuarios afectados mediante descuentos en futuras facturas de energía eléctrica.

“Las sanciones van 100% a los suministros afectados”, afirmó.

El funcionario aclaró además que todavía resulta “apresurado” definir si la respuesta de la empresa fue adecuada o deficiente, aunque confirmó que ya se encuentra en marcha una auditoría técnica detallada sobre el operativo realizado durante la emergencia.

Fallas en media tensión y daños por el viento

Peluso explicó que la mayoría de los problemas se produjo en las redes de media tensión, especialmente en sectores donde el tendido eléctrico convive con el arbolado público.

Según detalló, las ráfagas alcanzaron velocidades cercanas a los 100 kilómetros por hora y provocaron caída de ramas, árboles sobre líneas eléctricas y daños en distintos puntos de la red de distribución.

“Las fallas más complicadas fueron las que dejaron líneas en el piso o árboles sobre el tendido”, sostuvo.

El titular del EPRE señaló que muchas interrupciones fueron restituidas rápidamente, aunque otros sectores permanecieron varias horas sin servicio debido a la complejidad de las reparaciones y a nuevos daños ocasionados por el ingreso del viento Sur el viernes por la noche.

Cómo se calculan las sanciones

El gerente del organismo regulador explicó que la calidad del servicio eléctrico se controla de forma semestral y que las compensaciones económicas se calculan en función de la cantidad de cortes y el tiempo acumulado sin suministro.

“Dependiendo del tipo de usuario, la distribuidora tiene límites establecidos de cortes y horas sin servicio. Si esos límites se superan, corresponde sanción”, explicó.

Además, detalló que el cálculo se realiza a partir del valor de la denominada “energía no suministrada”, un parámetro técnico que tiene un valor económico superior al costo habitual de la energía consumida.

Las acreditaciones, en caso de corresponder, se reflejarán en las boletas posteriores al cierre del semestre regulatorio, previsto para fines de junio.

Avanza la licitación de la distribuidora

Durante la entrevista, Peluso también confirmó que continúa en marcha el proceso de licitación pública internacional para la venta del paquete accionario mayoritario de Naturgy.

Según indicó, ya concluyó la etapa de adquisición de pliegos y durante los próximos días podrían presentarse formalmente las ofertas de empresas interesadas en la concesión del servicio eléctrico en la provincia.