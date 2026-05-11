Tres apostadores de San Juan resultaron ganadores durante el fin de semana en los sorteos del Quini 6 y el Loto Plus, con premios que en conjunto superan los 12 millones de pesos, según informó la Caja de Acción Social.

Dos de los afortunados acertaron cinco números en la modalidad “Segunda Vuelta” del Quini 6, correspondiente al sorteo Nº3372 realizado el 10 de mayo. Cada uno obtuvo un premio de $3.613.914 tras acertar la combinación 00, 06, 23, 24 y 40.

Uno de los tickets ganadores fue vendido en la Agencia 189, ubicada en Capital, mientras que el otro se jugó en la Subagencia 377 del departamento 9 de Julio. Desde el organismo recordaron que el plazo para reclamar el dinero vence el próximo 26 de mayo.

Además, otro apostador sanjuanino fue beneficiado en el Loto Plus, donde ganó más de $9 millones en la modalidad “Sale o Sale” del sorteo Nº3881, realizado el 9 de mayo.

El ticket ganador fue vendido en la Agencia 984 del departamento Rawson y logró cinco aciertos con los números 03, 05, 13, 25 y 43. El monto total del premio ascendió a $9.047.624.

Desde la Caja de Acción Social insistieron en la importancia de controlar los tickets y respetar los plazos de cobro, ya que los premios tienen fecha de vencimiento y, una vez cumplida, el dinero no puede ser reclamado por los ganadores.