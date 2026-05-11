Lunes 11 de Mayo
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Cultura > Tropitango

Aseguran que Rocío Oliva y su novio se agarraron a las piñas en un boliche

La ex de Maradona protagonizó un tenso cruce con patovicas mientras estaba de salida con Néstor Ortigoza en un local.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
Imágenes filtradas muestran el forcejeo que luego desapareció de redes.

La noche del sábado en el boliche Tropitango comenzó como una salida normal para Rocío Oliva y Néstor Ortigoza, pero terminó en un violento cruce. Durante la tarde del domingo 10 de mayo de 2026, se viralizaron imágenes donde se ve a la ex de Maradona en un fuerte entredicho con el personal de seguridad.

En el video compartido inicialmente por la cuenta Lo más popu, se observa un forcejeo y gestos de enojo de la deportista, mientras el futbolista se mantenía detrás de ella observando la situación.

El conflicto se habría desatado por un incidente ajeno a la pareja. Según el relato de los testigos, "su amiga se peleó con otra y ella se metió a defenderla". La situación pasó rápidamente de las palabras a la agresión física.

Sobre lo ocurrido, las fuentes afirmaron que "se fue a las manos. Según me dijeron, su amiga se peleó con otra y ella se metió a defenderla. Ahí se picó todo y empezaron a revolear manos" para describir el descontrol en la pista.

Por otro lado, en el programa Infama sugirieron que la reacción de Rocío se debió a que ese patovica habría tratado mal a su compañera. El video del escándalo también fue replicado por Ángel de Brito, aunque las imágenes desaparecieron de las plataformas digitales al poco tiempo. A pesar del revuelo causado por la filtración, ni Oliva ni Ortigoza realizaron declaraciones ni brindaron una explicación oficial sobre los hechos ocurridos.

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