Victor Wembanyama protagonizó una de las imágenes más impactantes de los playoffs de la NBA luego de ser expulsado por un violento codazo contra Naz Reid durante el cuarto partido de la serie entre San Antonio Spurs y Minnesota Timberwolves.

La jugada ocurrió en el segundo cuarto, cuando el francés intentaba proteger la pelota tras capturar un rebote ofensivo. En medio del forcejeo con los defensores rivales, lanzó un codazo que impactó directamente en el cuello y la mandíbula de Reid. Los árbitros revisaron la acción en video y decidieron sancionarla como falta flagrante tipo 2, lo que implicó su expulsión automática.

Se trató de la primera expulsión en la carrera NBA de Wembanyama, una de las máximas figuras jóvenes de la liga y líder de los Spurs. El francés abandonó la cancha visiblemente sorprendido por la decisión arbitral e incluso, según medios estadounidenses, consultó a sus compañeros sobre el significado exacto de la sanción.

Hasta ese momento, el pivote llevaba apenas cuatro puntos y cuatro rebotes en 13 minutos de juego. Sin su presencia, San Antonio perdió fortaleza defensiva y terminó cayendo 114 a 109 frente a Minnesota, resultado que dejó la serie igualada 2 a 2 en las semifinales de la Conferencia Oeste.

Anthony Edwards fue la gran figura de los Timberwolves con 36 puntos, mientras que Rudy Gobert y el propio Naz Reid aprovecharon la ausencia de Wembanyama para dominar la pintura en el tramo decisivo del encuentro.

Tras el partido, el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, defendió a su jugador y aseguró que no existió intención de lastimar al rival. Además, cuestionó la permisividad arbitral frente al contacto físico constante que recibe la estrella francesa en cada partido.

Ahora la NBA deberá analizar si la acción merece una suspensión adicional para el quinto juego de la serie, algo que podría convertirse en un duro golpe para las aspiraciones de San Antonio en la postemporada.