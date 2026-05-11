La prelista de 55 jugadores que Lionel Scaloni entregó para el Mundial 2026 confirmó el inicio de una renovación profunda en la Selección argentina y dejó 17 nombres que sorprendieron por su escasa experiencia en la Mayor o por su reciente crecimiento futbolístico.

Entre las principales apariciones figura Santiago Beltrán, el joven arquero de River Plate que atraviesa un presente extraordinario tras consolidarse en Primera División. Sus actuaciones decisivas en el Torneo Apertura, especialmente ante San Lorenzo en los penales, terminaron de convencer al cuerpo técnico nacional.

Otra de las novedades es Nicolás Capaldo, actualmente en el Hamburgo SV de Alemania. El mediocampista surgido en Boca vuelve a aparecer en el radar de Scaloni gracias a su regularidad en Europa y a su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones del mediocampo.

La renovación también incluye varios nombres del fútbol argentino. Scaloni sorprendió convocando a Tomás Aranda y Milton Delgado, dos juveniles de Boca Juniors que tuvieron un crecimiento acelerado durante los últimos meses y ya venían siendo observados por las selecciones juveniles.

En la defensa aparecen otras apuestas fuertes como Zaid Romero, actualmente en Getafe, y Lautaro Di Lollo, defensor de Boca que tuvo una explosión futbolística reciente. También fueron incluidos Agustín Giay y Gabriel Rojas, ambos de muy buen presente en sus clubes.

La lista además incorpora futbolistas jóvenes que ya habían sido seguidos anteriormente por el cuerpo técnico, como Franco Mastantuono, Nico Paz, Claudio Echeverri y Giuliano Simeone, todos apuntados como parte del futuro inmediato de la Albiceleste.

También aparecen nombres que buscan recuperar terreno en la consideración de Scaloni, como Guido Rodríguez, Emiliano Buendía y Máximo Perrone, quienes pelean por uno de los últimos lugares de la lista definitiva.

Además, el entrenador mantiene bajo observación a delanteros de gran presente europeo como Santiago Castro, Mateo Pellegrino y Matías Soulé, en una búsqueda de alternativas ofensivas para acompañar a los históricos referentes del plantel.

La nómina preliminar deberá reducirse a 26 jugadores antes de fin de mes. Mientras tanto, Scaloni ya dejó una señal clara: la base campeona del mundo sigue firme, pero una nueva generación comenzó definitivamente a golpear la puerta de la Selección argentina.

Las sorpresas de la prelista que presentó Scaloni para el Mundial 2026

FACUNDO CAMBESES - Racing Club

SANTIAGO BELTRAN - River Plate

NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV

LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors

ZAID ROMERO - Getafe CF

GABRIEL ROJAS - Racing Club

MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907

GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF

ANÍBAL MORENO - River Plate

MILTON DELGADO - Boca Juniors

EMILIANO BUENDIA - Aston Villa

TOMÁS ARANDA - Boca Juniors

ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea

MATÍAS SOULÉ - AS Roma

CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club

SANTIAGO CASTRO - Bologna FC

MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio