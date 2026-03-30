La campaña de vacunación antigripal 2026 comenzó este lunes 30 de marzo en todo el país para afiliados de PAMI, aunque en San Juan la aplicación se concretará en los próximos días, una vez que lleguen las dosis correspondientes a la provincia.

Según informó el organismo, la distribución de la primera tanda de vacunas ya está en marcha con logística a cargo de droguerías integrales, priorizando en esta etapa a los pacientes mayores de 50 años. Sin embargo, el arribo a San Juan aún se encuentra en proceso, por lo que las farmacias locales deberán esperar para iniciar la aplicación.

A nivel nacional, la vacunación se realiza en farmacias habilitadas y es gratuita para afiliados incluidos en grupos de riesgo, siguiendo los lineamientos establecidos por PAMI para esta campaña anual.

En cuanto a los criterios, podrán vacunarse sin indicación médica los mayores de 65 años, las personas embarazadas en cualquier trimestre, las puérperas hasta un máximo de 10 días posteriores al parto que no hayan sido vacunadas durante el embarazo, y los niños de entre 6 y 24 meses.

Por otro lado, quienes tengan entre 2 y 64 años deberán presentar una indicación médica escrita para acceder a la dosis. Además, deberán completar y presentar el comprobante de vacunación con los datos correspondientes.

Desde el organismo también indicaron que las farmacias podrán consultar las dosis asignadas a través del sistema SIFARM, lo que permitirá organizar la distribución y aplicación una vez que las vacunas estén disponibles en cada distrito.

De esta manera, en San Juan solo resta la llegada de las partidas para que comience la campaña en territorio provincial, en un contexto donde la vacunación resulta clave para prevenir complicaciones durante la temporada invernal.