Globos, música, tortas y juegos transformaron este martes 28 de abril a la Escuela de Educación Especial Ramón Peñafort, en Rawson, en un gran salón de festejos. La jornada solidaria, llamada “Cumpliendo Sueños”, reunió a emprendedores sanjuaninos que organizaron el cumpleaños para los chicos con discapacidad que nunca habían tenido la posibilidad de celebrar uno.

Los chicos disfrutaron de shows y muchos juegos. (Foto: DIARIO HUARPE)

La iniciativa nació a partir de un video viral impulsado por Micaela Lobato, organizadora del evento y responsable de De Francesco Party y De Francesco Foodtruck. La propuesta rápidamente sumó colaboradores y logró reunir a más de 15 emprendimientos vinculados a gastronomía, animación, decoración y cotillón. “Este proyecto se basa en cumplir sueños y organizar cumpleaños a chicos que nunca pudieron tener uno”, explicó a DIARIO HUARPE.

Chicos compartieron almuerzo y merienda. (Foto: DIARIO HUARPE)

Desde temprano, el patio de la institución comenzó a llenarse de colores, personajes animados, mesas decoradas y música infantil. Panchos, papas fritas, golosinas, bebidas y una gran torta fueron parte del festejo preparado especialmente para los alumnos.

Entre quienes participaron estuvo el equipo un local de comidas caseras y Minimarket, que colaboró con parte de la comida y los dulces del evento. “Yo me sumé apenas vi el video. Nosotros ayudamos con la torta, bebidas y golosinas para festejarles el cumpleaños a cada niño”, relató.

Participaron 15 emprendedores. (Foto: DIARIO HUARPE)

También dijeron presente los animadores de Magic Show, quienes llevaron juegos, personajes y espectáculos para acompañar la jornada. “Buscábamos una oportunidad para hacer algo solidario. Nos contactamos por redes sociales y nos sumamos a esta iniciativa fabulosa”, señalaron.

Un trabajo "a pulmón"

Aunque el evento reunió a decenas de personas, la iniciativa conserva un fuerte espíritu solidario y comunitario. Micaela fue tajante al respecto: "Esto es todo a pulmón, es puro movimiento y esfuerzo de los emprendedores. Es trabajo de uno mismo". Esa fuerza autogestiva es la que permite que hoy los chicos disfruten de panchos, papas fritas, golosinas y una torta gigante que muchos no habían tenido la oportunidad de soplar antes.

Micaela, creadora de la iniciativa “Cumpliendo Sueños”.(Foto: DIARIO HUARPE)

Potenciar la felicidad

Silvana Castro, directora del establecimiento, destacó la importancia de sacar a los alumnos de la rutina. "Es muy importante para los chicos socializar y estos tipos de eventos nos alegran un montón y más que nada a nuestros alumnos", señaló.

Por su parte, la docente Carla Luna subrayó el compromiso diario de la institución y cómo estos gestos externos validan su labor: "Lo realizamos con muchísimo amor y siempre tratando de potenciar cada una de las capacidades, es muy grato verlos felices con eventos que les llenan el corazón".

Directora y seño de la escuela. (Foto: DIARIO HUARPE)

Otros eventos en la provincia

La jornada en la Ramón Peñafort es solo el primer capítulo de una historia que busca recorrer San Juan. Con la agenda llena hasta agosto, el grupo de emprendedores planea llevar esta "caravana de sueños" a merenderos en Pocito, Caucete y Calingasta.

Mientras la música de los animadores se escuchaba de fondo y los chicos compartían las bebidas y golosinas, quedó claro que, en Rawson, la solidaridad no sabe de presupuestos oficiales, sino de voluntades que se unen para decir, simplemente, "feliz cumpleaños".