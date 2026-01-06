Un año después de que su historia conmoviera a la provincia, llegan noticias alentadoras sobre la salud de Cristian Quilpatay, el joven sanjuanino que en enero de 2025 debió ser trasladado al Hospital Garrahan de Buenos Aires, donde se le diagnosticó un tumor cerebral. Tras un extenso tratamiento que incluyó quimioterapia y radiofrecuencia, su familia confirmó a DIARIO HUARPE una evolución positiva, destacando el rol fundamental que tuvo la solidaridad de la comunidad para afrontar la crisis.

El difícil camino: de San Juan a Buenos Aires

La odisea de Cristian comenzó a fines de 2024, cuando fue internado en el Hospital Rawson de San Juan durante 38 días por una lesión cerebral. Con la esperanza de una intervención quirúrgica, fue derivado al prestigioso Hospital Garrahan en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, los diagnósticos dieron un giro inesperado: los médicos descubrieron un tumor y determinaron que el tratamiento más adecuado no era la cirugía, sino un protocolo basado en quimioterapia y radiofrecuencia.

Ante este panorama y la abrumadora carga económica que implicaba el tratamiento y la estadía en la capital, Cristian hizo un llamado desesperado a través de sus redes sociales en enero de 2025. En un mensaje conmovedor, pidió disculpas por "las molestias" y solicitó donaciones, por pequeñas que fueran, para poder continuar con su lucha por la vida, compartiendo los datos de una cuenta para colaborar.

"Noticias hermosas": el agradecimiento de la familia un año después

Recientemente, un familiar cercano a Cristian se contactó con este medio para dar una actualización y, sobre todo, para expresar su profundo agradecimiento. "Diario querido, 1 año después les traigo noticias hermosas", comenzó diciendo el primo del joven.

En su mensaje, hizo especial hincapié en el impacto que tuvo la difusión de la noticia y la respuesta de la gente. "Primero que nada agradecerles por la mano gigante que nos dieron, las donaciones que recibió mi tía todo este año viviendo en el Garrahan con mi primo fue increíble", expresó con emoción. "Ella está muy agradecida con toda la gente que puso su granito de arena".

La madre de Cristian, Andrea, también utilizó las redes sociales para compartir su gratitud, especialmente hacia el equipo médico. "Gracias al equipo de profesionales del Hospital Garrahan por haberle salvado la vida a mi hijo Cristian, por la atención, por habernos apoyado desde el primer momento no solo en lo profesional sino también en la calidez y comprensión con la que fuimos tratados", publicó.

La recuperación en curso y la mirada hacia el futuro

Según el relato de su familiar, la salud de Cristian presenta una evolución favorable. "Mi primo hace un mes que está en San Juan internado, pero cada día está mejor", confirmó. Esta noticia marca un hito esperanzador después de un año extremadamente difícil, en el que el joven y su madre vivieron principalmente en Buenos Aires para seguir el tratamiento.

El caso de Cristian Quilpatay es un testimonio de resiliencia, de la importancia del sistema de salud público de referencia como el Garrahan, y, sobre todo, del poder transformador de la solidaridad comunitaria. La familia, que una vez pidió ayuda para no bajar los brazos, hoy devuelve ese gesto con un sincero "infinitas gracias" y la esperanza de una recuperación completa.