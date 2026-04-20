En un esfuerzo por descentralizar la gestión y fortalecer el motor productivo del departamento, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria desembarcó en la localidad de Gran China, Jáchal. El operativo tuvo como epicentro la Escuela Alejandro Fleming, donde decenas de productores se congregaron para acceder a beneficios y regularizar su situación administrativa.

Gran convocatoria de productores en Jáchal.

La jornada, coordinada por la Unidad Ejecutora Central Provincial de Proyectos Agropecuarios (Uecppa), buscó reducir la brecha entre el Estado y los trabajadores rurales, permitiendo que los trámites lleguen directamente al territorio sin necesidad de traslados extensos.

Sanidad animal y capacitación

Uno de los anuncios más celebrados fue la organización de un próximo curso de capacitación en sanidad animal. Esta formación será dictada por el Servicio Veterinario Provincial y no llegará sola: las autoridades confirmaron que la iniciativa incluirá la entrega de botiquines sanitarios, una herramienta fundamental para mejorar la calidad y sanidad del rodeo local.

El RUPA: clave para el financiamiento

Durante el encuentro, personal de la Dirección de Contingencias y Registro de Productores trabajó en la actualización del Registro de Productores Agropecuarios (RUPA). "Tener los datos al día en el RUPA es el paso indispensable para que nuestros productores puedan acceder a programas de asistencia, subsidios y líneas de financiamiento", explicaron desde la organización.

La actividad contó con el apoyo de la directora del establecimiento educativo, Celina Espejo, y la presencia de los concejales Felipe Tañez y Belén Casas, quienes destacaron la importancia de estas políticas de cercanía para el crecimiento del sector agropecuario.

Con este tipo de operativos, el Gobierno provincial reafirma su compromiso de trabajar de manera articulada con las comunidades rurales, impulsando la formalización y la sostenibilidad de la producción en cada rincón de San Juan.