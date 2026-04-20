El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) oficializó el inicio de un Concurso Público Internacional para la transferencia del 51% de las acciones de la Empresa Concesionaria del Servicio Público de Distribución de Electricidad de San Juan. La medida fue establecida mediante la Resolución N.º 448/26, firmada el pasado 17 de abril de 2026, y da inicio formal al Tercer Período de Gestión del servicio, cuya vigencia comenzará efectivamente el 22 de julio de ese mismo año.

La convocatoria se enmarca en el cumplimiento estricto de la normativa vigente, que exige la realización de un proceso licitatorio abierto al concluir cada período de gestión de la concesión. El mecanismo tiene como objetivo principal someter la gestión de la distribuidora a estándares internacionales, garantizando que la titularidad del servicio se defina mediante un procedimiento transparente, competitivo y abierto al mercado.

Ante esta novedad, el EPRE destacó varios puntos fundamentales que aseguran la continuidad y estabilidad del servicio eléctrico en la provincia. En primer lugar, el proceso de licitación no implica ninguna modificación en las obligaciones legales, contractuales ni reglamentarias de la concesión, por lo que la prestación del servicio para todos los usuarios de San Juan se mantendrá sin alteraciones. En segundo lugar, los actuales dueños del paquete mayoritario conservan el derecho a presentar su oferta en sobre cerrado y, si su propuesta iguala o supera la mejor oferta presentada por terceros interesados, podrán conservar la titularidad de sus acciones y continuar operando el servicio sin interrupciones.

El organismo regulador subrayó que este proceso constituye una herramienta regulatoria esencial para asegurar la calidad del servicio y fomentar las inversiones sostenidas en el sistema eléctrico sanjuanino a largo plazo. El concurso público internacional reafirma, según el EPRE, el compromiso con la mejora continua y la transparencia en la gestión de uno de los servicios públicos fundamentales para el desarrollo de la provincia. Actualmente, la empresa Naturgy está al frente de la distribución eléctrica en San Juan.