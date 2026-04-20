El presente de Urquiza en la Liga Federal es de puro crecimiento. El equipo dirigido por Sergio Cabañas venía con el pecho inflado tras sus buenas actuaciones en Villa María y este lunes ratificó su levantada con un triunfazo ante Unión de Oncativo. En un partido que fue de menor a mayor, el conjunto sanjuanino se impuso por 72-64 en el marco de la Conferencia Centro A.

El arranque en la cancha de la capital sanjuanina no fue sencillo. Las defensas intensas y los nervios propios de la localía derivaron en un bajo goleo inicial. Aunque Fabricio Cabañas intentó romper el hielo desde el perímetro, la visita encontró mayor efectividad de la mano de Iván Villarreal para llevarse el primer cuarto por 20-16.

Remontada y mística en el segundo tiempo

Durante el segundo parcial, la brecha pareció estirarse. Pese a los esfuerzos de Emanuel Cabañas y Facundo Agüero por presionar en la pintura, Unión de Oncativo sacó provecho de las intervenciones de Juan Bono para irse al descanso largo con una ventaja considerable de 39-28. Parecía que la noche se le complicaba al dueño de casa, pero tras el entretiempo la historia cambió por completo.

Urquiza salió a jugar el tercer cuarto con otra actitud. El ajuste defensivo fue clave para recuperar balones y castigar en transición. Federico Bustos comenzó a hacerse fuerte bajo el aro y la figura de Pedro Amorós emergió con un triple determinante que puso al equipo a tiro: el marcador cerró 50-49 abajo, dejando todo por definirse en los últimos diez minutos.

Un cierre a puro corazón

El último período fue una verdadera batalla física. Unión intentó sostenerse con Fillol y Villarreal, pero el equipo sanjuanino encontró soluciones en los momentos calientes del juego. Un triple de Bustos igualó las acciones y desató la euforia en las tribunas. En el cierre, la gestión inteligente de las posesiones y la efectividad desde la línea de libres le permitieron a Urquiza sellar su tercera victoria consecutiva.

Con este resultado de 72-64, las "Panteras" consiguen su primer festejo como locales en el certamen, consolidando un funcionamiento colectivo que ilusiona a sus hinchas. Ahora, el calendario no da tregua: el próximo desafío de Urquiza será nuevamente en su estadio ante El Ceibo, el jueves 30 de abril, en otra cita clave para seguir escalando posiciones en la tabla.