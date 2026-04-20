¿Infidelidad? La confesión de Iván de Pineda sobre su matrimonio: "Como si fuera ayer"

Iván de Pineda mantiene una reserva estricta sobre su intimidad al punto de no utilizar redes sociales. Sin embargo el conductor de Desafío Atenea en Olga decidió compartir detalles sobre su relación de veintisiete años con Luz Barrantes.

El modelo explicó que "tenemos una dinámica muy aceitada" y añadió que "después de tantos años logramos un ida y vuelta muy fluido entre lo personal y lo profesional. Es un apoyo enorme". Según el animador la clave reside en el interés cotidiano pues "está bueno llegar a casa y que te pregunten cómo te fue, si estuvo bueno. Es mutuo, yo también me intereso por lo suyo".

A pesar del tiempo transcurrido el presentador aseguró que "se siente como si fuera ayer" aunque sea consciente del paso cronológico. El conductor reflexionó sobre su edad mencionando que "el año que viene cumplo medio siglo, pasé casi el 80% de mi vida con ella".

Al recordar sus comienzos y las primeras citas cuando eran jóvenes rememoró que "capaz íbamos a un lugar, pedíamos unas papas fritas, una gaseosa, y la pasábamos bárbaro de una manera muy simple". Contó que hacían muchos kilómetros solo por el auto y la charla. Sobre la evolución del noviazgo sostuvo que "no veo cortes o momentos definidos cuando miro para atrás. Se fue dando de manera natural".

De Pineda también analizó el proceso de enamoramiento indicando que "en algún momento te empezás a dar cuenta de que las cosas van para otro lugar. Te tenés que hacer cargo". Actualmente el conductor prioriza el acompañamiento constante y afirmó que "para mí es importante estar presente" como base para sostener sus vínculos afectivos.