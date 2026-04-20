Lo que debía ser una fiesta del fútbol juvenil en Paraguay terminó siendo una jornada para el olvido. La Selección Argentina Sub 17 no pudo hacer pie en la cancha de la Conmebol y cayó sin atenuantes ante Colombia por 4-0, en el marco de la gran final del certamen continental.

A pesar de haber cumplido el objetivo principal de asegurar el boleto al Mundial de la categoría, la imagen del equipo nacional se vio desdibujada por un trámite deportivo adverso y un final repleto de nerviosismo y agresiones.

Crónica de una caída estrepitosa

El partido tuvo un desarrollo accidentado desde el inicio. Tras un corte de luz que obligó a detener el juego en Luque, Colombia encontró la llave del gol en el cierre de la primera etapa gracias a un remate de Miguel Agámez.

En el complemento, Argentina se desmoronó. El seleccionado cafetero tomó las riendas y transformó el resultado en goleada con los tantos de Matías Caicedo, nuevamente Agámez y José Escorcia. La Albiceleste nunca encontró los caminos para el descuento y se vio superada técnica y físicamente.

El peor final: batahola y tres rojas

Sobre el cierre, la impotencia se apoderó de los dirigidos por el cuerpo técnico nacional. Primero fue Mateo Mendizabal quien vio la roja por juego brusco, dejando al equipo con diez hombres.

Sin embargo, lo más grave ocurrió en los instantes finales: tras una jugada aislada, se desató una bataola entre los protagonistas que terminó con las expulsiones de Simón Escobar y Alan Alcaraz, ambos por agredir a rivales.

De esta manera, Argentina cierra su participación en el Sudamericano con un sabor amargo, marcada por una derrota abultada y una conducta que empañó el podio continental.