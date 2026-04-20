María Nieves, máxima estrella del tango, murió a los 91 años

El mundo de la música argentina se vistió de luto este domingo tras la noticia de la muerte de María Nieves, una de las mujeres que logró dejar una marca en el tango con su talento y su impronta única. Esta milonguera vivió de pequeña en un conventillo de Saavedra junto a sus cinco hermanos y, a pesar de las dificultades, pudo lucirse dando sus primeros pasos en la milonga del Club Atlanta, en Villa Crespo.

Los fines de semana se vestía con su mejor blusa y su pollera planchada para ir a bailar a ese club donde comenzó una historia que cambiaría para siempre al tango argentino. Dueña de una personalidad arrolladora y una vida de superación, se convirtió en símbolo de Buenos Aires y en una leyenda viva de la cultura popular. Esta pérdida para el género se suma a la de Ricardo Chiqui Pereyra, quien falleció tras un accidente doméstico, y a la del prestigioso actor Luis Brandoni a los 86 años.

Su encuentro con Juan Carlos Copes dio origen a una de las duplas más impactantes de todos los tiempos formando la histórica pareja Copes-Nieves, sinónimo de elegancia y perfección escénica. Con ellos, la danza salió de los clubes barriales para conquistar el mundo brillando en Broadway y deslumbrando en Las Vegas, Miami, Hollywood, París, Tokio, Roma y Madrid. Incluso bailaron en la Casa Blanca frente al entonces presidente Ronald Reagan.

Antes de la gloria hubo lucha, ya que pasaron años varados en Nueva York intentando abrirse paso, sin dinero y sobreviviendo gracias a la ayuda de otros argentinos hasta que todo cambió. Llegaron a presentarse en televisión en The Ed Sullivan Show y luego explotó el fenómeno mundial de este ritmo.

Más tarde integraron el mítico espectáculo Tango Argentino, considerado una obra histórica que reposicionó al género en el planeta entero. Cada 6 de septiembre, fecha de su cumpleaños, en la ciudad se celebra el Día de la Bailarina de Tango en su honor como un reconocimiento merecido para quien dedicó casi siete décadas a los escenarios. Con su fallecimiento, la disciplina pierde a su mayor estrella femenina, pero su legado seguirá vivo en cada abrazo milonguero, en cada compás y en cada pista del mundo.