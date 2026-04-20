El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, puso en marcha un programa de prevención social en las Escuelas de Iniciación Deportiva, con el objetivo de fortalecer la contención y el acompañamiento de niños y adolescentes en espacios vinculados al deporte. La iniciativa busca abordar problemáticas sociales desde un enfoque preventivo y comunitario.

Las acciones se desarrollan directamente en estos espacios deportivos, donde participan chicos y chicas en etapa formativa. Allí se brindan talleres, actividades y herramientas orientadas a promover valores como el respeto, la convivencia, el trabajo en equipo y la inclusión social, utilizando el deporte como canal principal de intervención.

El programa apunta a generar entornos saludables y de contención, aprovechando que las Escuelas de Iniciación Deportiva ya funcionan como ámbitos de formación integral. Estos espacios, presentes en toda la provincia, están destinados a niños y adolescentes y promueven tanto el aprendizaje deportivo como el desarrollo personal y social.

Además, la propuesta incorpora una mirada interdisciplinaria, que busca no solo fomentar la actividad física sino también prevenir situaciones de riesgo social, fortalecer vínculos y acompañar a las familias en el proceso educativo de los chicos.

Las Escuelas de Iniciación Deportiva son un pilar clave en la política pública provincial, ya que garantizan acceso gratuito al deporte en los 19 departamentos y alcanzan a cientos de jóvenes, promoviendo inclusión, igualdad de oportunidades y hábitos de vida saludables.

De esta manera, la incorporación de la prevención social en estos espacios refuerza el rol del deporte como herramienta de integración y desarrollo, ampliando su impacto más allá de lo físico para convertirse en un factor central en la formación de los jóvenes sanjuaninos.