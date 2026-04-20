Cómo está de salud Mirtha Legrand tras lo ocurrido el fin de semana

La salud de Mirtha Legrand generó preocupación tras su falta a La Noche de Mirtha este fin de semana. Ante las informaciones de que la conductora se sentía mal y llamaron a los médicos, su nieto Nacho Viale brindó tranquilidad al explicar que ella está bien.

Amaneció con un poco de tos, estaba un poco resfriada y disfónica. Según el productor, la diva de los almuerzos pretendía trabajar de todas formas, pero su médico le indicó quedarse en el hogar. Respecto al tratamiento y el origen de la afección, el nieto señaló que está en la casa, nada de antibióticos, es el aire que le hace mal, es un resfrío y reflexionó que resulta difícil hacer tele sin voz.

A pesar de que versiones periodísticas alternativas mencionaban un cuadro de bronquitis, Juana Viale coincidió con el relato de su hermano sobre el estado de su abuela. La actriz detalló que la conductora fue al teatro y con el aire se enfrió bastante. Le dijeron que tenía que hacer reposo.

Finalmente, tras hacerse cargo de la conducción de las emisiones del programa como ya ha ocurrido en otras oportunidades, Juana trajo alivio al asegurar que hablé con ella y ya estaba mejor. Tenía bien la voz.