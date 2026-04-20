Detuvieron a dos delincuentes que balearon una casa en Santa Lucía

El departamento de Santa Lucía vivió un comienzo de semana marcado por la violencia armada durante la madrugada de este lunes 20 de abril. Alrededor de las 01:00, el estruendo de varias detonaciones de arma de fuego rompió el silencio en las inmediaciones de calle Dorrego y Pedro Echagüe, situadas en el corazón del barrio Kennedy. En el momento del ataque, una mujer se encontraba dentro de la vivienda que fue blanco de los disparos.

La situación fue reportada por los vecinos de la zona a través de llamados a la línea de emergencias 911, lo que motivó el despliegue inmediato de los efectivos del Grupo de Acción Motorizada.

Al llegar al sector y basándose en las descripciones aportadas por los testigos, los uniformados localizaron a dos sospechosos. Sin embargo, la detención no fue pacífica, ya que ambos individuos reaccionaron de forma violenta y agredieron físicamente al personal policial interviniente.

Los aprehendidos fueron identificados como Martín Alejandro Domínguez, de 30 años de edad, y Matías Facundo Sosa Flores, de 18 años. Tras ser reducidos, ambos fueron trasladados a los calabozos de la comisaría 29. Lo que inicialmente se perfilaba como una falta contravencional por disturbios cambió radicalmente de escala cuando una vecina se presentó en la sede policial para radicar una denuncia formal.

A raíz de este testimonio, donde se señaló que los sospechosos habían disparado directamente contra su domicilio, la Justicia dispuso medidas legales más severas. Martín Alejandro Domínguez quedó vinculado a una causa penal por los delitos de Daño y Abuso de arma de fuego.

El caso cuenta con la intervención de la Unidad Fiscal de Instrucción correspondiente para determinar todas las responsabilidades del hecho que generó alarma vecinal en San Juan.