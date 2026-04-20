El desgarrador mensaje de Soledad Silveyra a Luis Brandoni tras su muerte

La cultura nacional atraviesa una jornada de luto tras el fallecimiento del prestigioso actor Luis Brandoni a los 86 años. El artista se encontraba internado en el Sanatorio Güemes desde hace una semana debido a un hematoma en la cabeza provocado por una caída accidental en su domicilio. A raíz de esta complicación en su salud, las funciones de la obra Quién es Quién en el Multiteatro fueron suspendidas por decisión de su productor Carlos Rottemberg.

La noticia fue confirmada a través de las redes oficiales de la sala teatral con un sentido mensaje donde expresaron que "Murió Luis Brandoni. Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura". Por su parte, Rottemberg también manifestó su pesar personal al asegurar que el actor "Es para mí el último de una generación inolvidable".

Su última compañera de elenco, Soledad Silveyra, utilizó su cuenta de Instagram para compartir fotos y un video del actor cantando tango de manera emocionante. La actriz escribió que "Sos el último de los grandes en irse. Siempre con tu recuerdo. Día muy triste para la cultura. @saulabenavente estoy contigo y con la familia". Silveyra cerró su despedida reiterando que "Sos el último de los grandes en irse" para homenajear a su colega.

La intensa vida del intérprete incluyó su matrimonio con Marta Bianchi, con quien tuvo dos hijas, y momentos históricos como el día que fue secuestrado por Aníbal Gordon. Además de su militancia y amistad con Raúl Alfonsín, forjó un vínculo cercano con Robert De Niro. Su legado artístico queda marcado por la icónica frase "Tres empanadas, qué miseria che" de la película Esperando La Carroza.