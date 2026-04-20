Darío Barassi estalló contra El Trece y peligra su continuidad en el canal

Darío Barassi protagonizó un sincericidio al manifestar su descontento ante las modificaciones en la programación de El Trece que afectaron a su ciclo Ahora Caigo. El animador se sinceró sobre su incomodidad tras los cambios que trasladaron su programa de la tarde al horario central para luego devolverlo a su espacio original en un lapso de 30 días.

En un principio, el actor aclaró que estoy muy feliz con lo que está pasando en las noches de El Trece en referencia al desempeño de Guido Kaczka y Mario Pergolini. Sin embargo, al referirse al manejo de su propio contenido y tras romper el silencio ante rumores de reemplazo, fue contundente al asegurar que no me terminó de gustar, estuve incómodo.

Barassi profundizó sobre estas sensaciones en una entrevista donde explicó que en su momento, sí me pareció un manejo... No me terminó de gustar, estuve incómodo porque me dijeron que pasaba a la noche y al mes que volvía a la tarde.

A pesar de su crítica, intentó mantener una postura profesional al señalar que esto fue también cuidando a este medio que yo defiendo tanto, que es la tele y al público, tratando de ser lo más prolijo posible, pero tampoco fue una gran molestia, fue algo que yo blanqueé.

El sanjuanino reveló que su malestar fue comunicado tanto de forma pública como privada. Según sus palabras lo puse en mis redes sociales de forma sutil y también lo hablé con Adrián, que no me gustó tanto el manejo. Barassi sostiene que el programa debe mantenerse por la tarde debido a que funciona bien, levanta los números, le deja un buen piso al noticiero.

Con respecto a su porvenir, afirmó que hay propuestas para el año que viene, pero estoy viendo el presente. En cuanto a sus proyectos inmediatos, confirmó que tengo cine para fin de año y todavía el 2027 está ahí, como dubitativo. Finalmente, abordó los rumores sobre un cambio de canal admitiendo que con Telefe hubo buenas charlas, buena onda. En otro momento, hubo ofertas más concretos, pero ahora no vino por ahí. Ahora concreto no hay nada.