En la sesión de este jueves, la Cámara de Diputados de San Juan aprobó por unanimidad el proyecto de resolución para declarar de interés educativo, social y cultural al programa UPD (Unidos por el Desafío), el ciclo de entretenimientos y saberes que lleva adelante Huarpe TV.

El asunto fue puesto sobre tablas por la legisladora María Rita Lascano, del bloque Producción y Trabajo, quien destacó la relevancia de esta iniciativa destinada a alumnos de quinto año de todas las escuelas secundarias de la provincia. "Es una propuesta innovadora que los invita a los estudiantes a participar, a sumarse, a animarse y, ¿por qué no?, a llevarse el viaje tan ansiado a Bariloche", expresó la diputada durante su intervención en el recinto.

Educación y entretenimiento

El programa, que cuenta con el aval del Ministerio de Educación, propone una estructura basada en contenidos curriculares formales como matemáticas, lengua, ciencias e historia, adaptados a un formato dinámico. Según Lascano, el ciclo genera un espacio "muy interesante e innovador en donde se combina la educación, el entretenimiento y la participación estudiantil".

Tras la votación, que contó con el apoyo de todos los bloques, la legisladora habló con DIARIO HUARPE y manifestó su satisfacción: "Es una iniciativa que nosotros como legisladores queríamos destacar. Llega a cada rincón de la provincia y les ofrece a los chicos, a través de una metodología pedagógica y divertida, poder alcanzar el premio mayor".

Un espacio para la juventud

La diputada resaltó la importancia de estos contenidos en el contexto actual de los adolescentes. "Consideramos que esta propuesta combina factores que la hacen cercana a los jóvenes, que se van a divertir mientras responden sobre contenidos curriculares", señaló.

Finalmente, Lascano celebró que un medio de comunicación local impulse este tipo de proyectos: "Celebramos que Diario Huarpe pueda llevar adelante esta iniciativa. Invitamos a todas las escuelas y a todos los jóvenes a que se animen y participen, porque cualquiera se puede llevar el premio".

Qués es UPD -Unidos por el Desafío-

El programa UPD – Unidos por el Desafío se consolida como una herramienta pedagógica que saca el conocimiento del aula y lo lleva a las pantallas de HUARPE TV (19.2 de TDA), Kick y YouTube.

La dinámica del certamen está diseñada para fomentar el trabajo en equipo y la pertenencia al grupo, ya que si bien dos titulares y un suplente dan la cara frente a las cámaras, todo el curso debe involucrarse para avanzar en las etapas de eliminación progresiva.

Las estrategias en redes sociales también sumarán para el puntaje final, permitiendo que aquellos estudiantes con distintas habilidades puedan aportar a la meta común de ganar el viaje a Bariloche.

Un punto clave de esta resolución es el rol del docente tutor, pieza fundamental para que los alumnos de 5° año puedan inscribirse y participar. El aval ministerial no solo legitima la competencia, sino que premia el compromiso de los educadores otorgándoles puntaje docente y un certificado oficial por su labor de acompañamiento durante el programa