El Gobierno nacional aplicó una multa de más de $21.000.000 al sindicato ferroviario La Fraternidad por no acatar la conciliación obligatoria en medio de un conflicto que afectó el servicio de trenes en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La sanción fue dispuesta por el Ministerio de Capital Humano, que argumentó que el gremio incumplió la normativa vigente al no suspender medidas de fuerza ni retrotraer la situación al estado previo al conflicto, tal como exige la legislación laboral.

Desde el Gobierno señalaron que esta conducta impactó directamente en el funcionamiento del servicio ferroviario y perjudicó a los usuarios, al alterar la frecuencia y el normal desarrollo de la actividad, lo que motivó que la infracción fuera considerada de carácter grave.

El conflicto se había intensificado luego de que el sindicato advirtiera sobre una posible reducción en la frecuencia de trenes, que podría llevar a que las formaciones circularan apenas una vez por hora debido a problemas estructurales, falta de inversión y deterioro en la infraestructura ferroviaria.

En ese contexto, La Fraternidad también había denunciado un deterioro general del sistema, con menos servicios de pasajeros y fallas en las vías y señales, lo que, según el gremio, ponía en riesgo la seguridad y calidad del transporte.

La medida oficial se enmarca en lo establecido por la ley de conciliación obligatoria, que impone a sindicatos y empleadores la obligación de evitar acciones directas durante el proceso de negociación, con el objetivo de garantizar la continuidad de servicios esenciales y resguardar el interés general.